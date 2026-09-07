El "once ideal histórico" de la Champions League que generó polémica por la ausencia de Cristiano Ronaldo y de un uruguayo que la ganó cuatro veces

En la antesala de una nueva edición de la Champions League , la prensa internacional quedó sacudida por la publicación del periodista Vincent Duluc para el prestigioso diario francés L'Equipe. El especialista armó un "once ideal histórico" abarcando más de siete décadas de competencia, pero la conformación del equipo desató un intenso debate por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

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El artífice de la lista argumentó su decisión señalando que buscó un equilibrio entre épocas y que, en la segunda etapa de su carrera, el portugués dejó de ser un creador y regateador.

La omisión generó revuelo considerando que CR7 es el máximo goleador histórico del torneo con 140 tantos, el mayor asistidor con 42 pases gol y posee el récord de más partidos disputados (183), habiendo ganado cinco trofeos.

La alineación elegida por Vincent Duluc de L'Equipe estuvo integrada por Ray Clemence en el arco; Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi y Paolo Maldini en la línea defensiva; Luka Modric, Andrés Iniesta y Johan Cruyff en la zona media; mientras que el ataque lo conformaron George Best, Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano como delantero centro. La presencia de los dos astros argentinos marcó la gran representación sudamericana en el equipo.

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Sin embargo, Cristiano Ronaldo no fue el único gran olvidado. La nómina provocó sorpresas por dejar fuera a figuras francesas de la talla de Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Thierry Henry, Michel Platini y Karim Benzema. Tampoco ingresaron multicampeones y leyendas del calibre del uruguayo José Emilio Santamaría (fallecido este año y enorme figura de Real Madrid, quien obtuvo 4 títulos), Xavi Hernández (4), Sergio Ramos (4), Clarence Seedorf (4), Raúl González (3) y Thomas Müller (2).

La elección reabrió la eterna discusión sobre los criterios al ponderar la historia del fútbol: si se debe priorizar la estadística pura o la estética del juego.

Mientras la pelota vuelve a rodar en el continente, el debate sobre este once histórico promete continuar por mucho tiempo.