Así quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el viaje de Montevideo City Torque a la altura de Perú: los cruces y las posibles semifinales

Independiente Santa Fe le ganó a River Plate por penales este miércoles por la noche y se convirtió en el octavo y último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 , en los que también está Montevideo City Torque , el único equipo uruguayo que sigue en pie en la actividad internacional.

El torneo tiene representantes de cuatro países en pie: además de Torque, hay cuatro equipos brasileños (Atlético Mineiro, San Pablo, Santos y Vasco da Gama), uno argentino (Boca Juniors), uno colombiano (Independiente Santa Fe) y uno peruano (Cienciano).

Cuatro de estos clubes ya tienen una Sudamericana en su palmarés: Boca Juniors es uno de los seis equipos que ganó dos trofeos , mientras que San Pablo, Independiente Santa Fe y Cienciano tienen un título cada uno.

En el caso del conjunto peruano, se trata del primer y único equipo de este país que ganó un trofeo internacional, cuando obtuvo la copa de 2003. Luego obtendría un segundo torneo, la Recopa Sudamericana de 2004.

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Cienciano será el rival de City Torque en los cuartos de final. La serie comenzará en Cusco, ciudad que está a unos 3.400 metros de altura, y se definirá en Montevideo.

Los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, las fechas y las posibles semifinales

Así quedaron los cuatro enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana:

Boca Juniors vs San Pablo (ida en Argentina, vuelta en Brasil).

Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama (ida en Colombia, vuelta en Brasil).

Atlético Mineiro vs Santos (ida en Minas Gerais, vuelta en San Pablo).

Cienciano vs Montevideo City Torque (ida en Perú, vuelta en Uruguay).

El ganador del cruce entre Boca y San Pablo se enfrentará en semifinales a quien siga de la serie entre Santa Fe y el Vasco. Del otro lado, si Torque pasa de fase jugará en las semis contra Atlético Mineiro o Santos.

Los partidos de ida de los cuartos de la Sudamericana se disputarán entre el martes 8 y jueves 10 de setiembre, mientras que los partidos de vuelta están fijados para jugarse entre el martes 15 y el jueves 17 del mismo mes.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.