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Las elogiosas palabras del club Genk de Bélgica en la presentación de Kevin Amaro, quien además ya entrenó con sus compañeros

El lateral derecho que fue llamado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya, firmó un largo contrato con la institución belga

18 de agosto de 2026 15:38 hs
Kevin Amaro firmó con Genk de Bélgica

Kevin Amaro firmó con Genk de Bélgica

El lateral derecho uruguayo Kevin Amaro fue presentado este martes por su nuevo club, Genk de Bélgica, y ya sin mucho tiempo que perder, se puso a entrenar junto a sus nuevos compañeros.

El futbolista de 22 años que en algún momento fue citado por Marcelo Bielsa para jugar en la selección uruguaya, firmó su vínculo hasta mediados de 2031.

Kevin Amaro entren&oacute; por primera vez con Genk de B&eacute;lgica

Kevin Amaro entrenó por primera vez con Genk de Bélgica

Su flamante club lo presentó como "un lateral derecho atlético y ofensivo con un físico impresionante".

"Su explosividad, resistencia y fuerza en los duelos son algunas de sus mayores virtudes. Combina potencia y velocidad con una mentalidad fuerte y una gran garra”, agregó.

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Una apuesta fuerte de Genk

Kevin Amaro es uno de los proyectos más interesantes del fútbol uruguayo a futuro. Había debutado en Liverpool en agosto de 2022, con 18 años, y en sus cuatro años en la Primera acumuló 103 partidos, dos goles y nueve asistencias, además del Campeonato Uruguayo de 2023, dos Supercopas Uruguayas, además de un Torneo Apertura, un Intermedio y un Clausura.

José Luis Palma, presidente negriazul, habló en el acto en el que se colocó la piedra fundacional del Nuevo Estadio Belvedere el pasado sábado y se refirió a este pase.

Aunque no admitió cuánto dinero recibirá Liverpool por su transferencia, Palma sostuvo que "da de sobra para comprar el techo" del nuevo estadio.

Según Genk en su presentación y hablando de Amaro, continuó: “Estas cualidades hacen de Amaro un jugador ideal para el estilo de fútbol que busca el KRC Genk. Se espera que aporte mayor profundidad y dinamismo por la banda derecha, además de generar peligro en ataque en el último tercio del campo".

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