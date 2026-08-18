El bochornoso final en Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia: los técnicos Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se pelearon en el túnel

El empate 1-1 entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura argentino quedó empañado por un escandaloso episodio al término del partido. Los directores técnicos Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron un tenso cruce que comenzó en el campo de juego y escaló hasta el área de vestuarios.

El origen del conflicto se desató durante el segundo tiempo, cuando los ánimos en los bancos de suplentes comenzaron a caldearse tras discusiones por las decisiones arbitrales. En medio del ida y vuelta, Vaccari reaccionó enardecido hacia el cuerpo técnico local y vociferó: “Es un maleducado, me dijo que cierre el or… A mí no me faltes el respeto” .

Apenas sonó el pitazo final en el Estadio José Amalfitani, la tensión acumulada detonó en el acceso a los vestuarios. Guillermo Barros Schelotto salió en busca de su par de Defensa y Justicia.

El cruce verbal derivó rápidamente en empujones, gresca y hasta agresiones físicas en el túnel. Tuvo que intervenir el personal de seguridad y los propios futbolistas de ambos planteles para lograr separarlos.

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Posteriormente, en la conferencia de prensa, ambos entrenadores optaron por bajarle el tono a lo sucedido. Vaccari comenzó declarando ante los periodistas: “No sé qué pasó, no pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó”.

Ante las insistentes repreguntas sobre las imágenes del bochornoso cruce, el DT de la visita agregó: “Absolutamente nada, lo que pasa en un partido. Salís y te encontrás, cuando hay mucha gente parece que no se puede explicar nada. Absolutamente nada importante. Nada que contar. Un partido de fútbol, se terminó. Nos juntamos y se terminó”.

Por su parte, Barros Schelotto acompañó la postura de su colega y evitó dar detalles del altercado, asegurando que fueron fricciones típicas de la ebullición del encuentro.