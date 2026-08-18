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Sindicato policial denunció condiciones insalubres en la base del GRT de Canelones y pide el relevo del jefe de la unidad

El sindicato cuestionó el estado de baños, habitaciones y oficinas utilizadas por los efectivos y reclamó la remoción del jefe de la unidad

18 de agosto de 2026 10:09 hs
grtcanelones

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) realizó este lunes un relevamiento en la base del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de Canelones, luego de una denuncia presentada por el sindicato de la Guardia Republicana (Unipolgr) por las condiciones en las que trabajan los efectivos de esa unidad.

Según informó el sindicato en un comunicado, la denuncia presentada ante el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) refiere, entre otros puntos, a baños inadecuados, habitaciones de descanso en condiciones insalubres, filtraciones de agua en espacios de uso común y oficinas que no cuentan con mobiliario adecuado.

El sindicato señaló además que los funcionarios del GRT realizan recargos horarios y turnos nocturnos y que, en algunos casos, deben continuar durante el día con tareas operativas consideradas de alto riesgo, como allanamientos y otros procedimientos.

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"Desde UNI.POL.GR entendemos que no puede exigirse al personal policial un máximo nivel de concentración, preparación y respuesta operativa mientras se le niegan condiciones mínimas de descanso y dignidad", sostuvo el sindicato.

El sindicato cuestionó las diferencias entre los espacios de la base

En su comunicado, Unipolgr también cuestionó que dentro de las instalaciones existan espacios en buenas condiciones destinados a recibir a empresarios y autoridades mientras, según denuncia, los policías no cuentan con condiciones similares para descansar.

"Resulta además contradictorio que existan espacios destinados a recibir empresarios y autoridades, como una barbacoa con parrillero, mobiliario y condiciones adecuadas, mientras los policías que cumplen funciones operativas de alto riesgo deben descansar y desarrollar parte de su jornada en lugares que no reúnen condiciones dignas ni adecuadas para la función", afirmó.

El sindicato sostuvo además que esta es la segunda oportunidad en la que solicita una reunión con el jefe de Policía de Canelones. La última petición, agregó, fue canalizada a través del Ministerio del Interior, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.

Denuncia por presiones y pedido de remoción del jefe del GRT

El gremio denunció además "señales de destrato, presión hacia aquellos funcionarios que han decidido asociarse a UNI.POL.GR" y reclamó que esa situación sea investigada.

"UNI.POL.GR continuará denunciando y visibilizando las carencias y situaciones que afectan al personal del GRT de Canelones, porque defender las condiciones de trabajo de los policías no es atacar a la institución: es defender a quienes diariamente arriesgan su vida para brindar seguridad a la sociedad", señaló el comunicado.

Finalmente, el sindicato reclamó directamente la remoción del jefe del GRT de Canelones, el subcomisario Valenzuela, al considerar que "no ha dado con la talla".

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