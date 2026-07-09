"Un acto de justicia": sindicato de la Republicana reclama compensaciones salariales y un blindado para unidad policial elite de Canelones

La Unión de Policías de la Guardia Republicana y Unidades Afines ( Uni.Pol.Gr ) presentó este jueves una petición al Ministerio del Interior en la que solicita una serie de compensaciones económicas y mejoras operativas para el personal del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Canelones .

El planteo, firmado por el presidente de la asociación civil, Carlos Piedra , sostiene que los efectivos de esa unidad cumplen tareas de " alta exigencia operativa ", con disponibilidad permanente y horarios rotativos , por lo que reclaman el reconocimiento de beneficios que, según afirman, nunca percibieron.

En la nota dirigida al ministro del Interior, y a la que accedió El Observador, el sindicato solicita que se haga efectivo el pago de la compensación correspondiente al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para el personal del GRT.

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Según argumenta, los policías de esa unidad cumplen con las condiciones previstas en el decreto que reglamenta el programa , entre ellas la disponibilidad para desempeñarse con horarios flexibles y atender las necesidades operativas vinculadas a la prevención del delito.

Además, reclaman que se pague la compensación por función de chofer a quienes desempeñan esa tarea de forma permanente, así como los viáticos de alimentación y demás compensaciones legales cuando los funcionarios son comisionados a otros departamentos para realizar allanamientos, custodias u otros procedimientos.

También solicitan que se abone el servicio extraordinario previsto en el artículo 222 al personal que brinda seguridad en los partidos organizados por la AUF en el estadio Juventud Parque Artigas, de Las Piedras.

Piden un vehículo blindado para la unidad

Otro de los planteos incluidos en la petición es la incorporación de un vehículo blindado para la unidad elite del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de Canelones.

La organización sostiene que, debido a la extensión territorial del departamento y al riesgo de las intervenciones que realiza la unidad, ese tipo de móvil constituiría "una herramienta fundamental para brindar mayor protección a los funcionarios y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alto riesgo".

En el documento, la asociación enumera las funciones que desarrolla el GRT del departamento canario, entre ellas la seguridad en los partidos de fútbol disputados en el estadio de Juventud de Las Piedras, operativos de control de picadas, controles de ruta, patrullajes preventivos, respuesta a procedimientos policiales, custodia y traslado de personas privadas de libertad, allanamientos y custodia de detenidos.

Asimismo, señala que los efectivos son enviados con frecuencia a otros departamentos para participar en procedimientos operativos "sin percibir los viáticos de alimentación ni las demás compensaciones que corresponden por dichos desplazamientos".

"Un hecho histórico", según el sindicato

Tras la presentación de la petición, Piedra afirmó que los funcionarios de la Jefatura de Policía de Canelones recibieron de forma positiva los planteos elevados al Ministerio del Interior.

"Los policías de la Jefatura de Policía de Canelones están atentos y conformes con los planteos al ministro del Interior. Es algo histórico que nunca se les abonó", sostuvo el presidente del sindicato en diálogo con El Observador.

Piedra agregó que el sindicato continúa sumando afiliados y adelantó que el próximo departamento en el que presentarán una iniciativa similar será Maldonado.

En el cierre de la petición, el sindicato sostuvo que el reconocimiento de las compensaciones y la mejora de los recursos operativos constituyen "un acto de justicia" para policías que "diariamente cumplen tareas de alto riesgo, con profesionalismo, compromiso y dedicación", y expresa su confianza en que el Ministerio del Interior considere favorablemente los planteos.