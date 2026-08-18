Rendición de Cuentas fue aprobada en general en la Cámara de Diputados con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto

La Rendición de Cuentas fue aprobada en la Cámara de Representantes con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto sobre la madrugada de este martes. El proyecto de ley contó con el voto negativo de los legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, el diputado Independiente y los dos representantes del partido de Gustavo Salle.

En total, la iniciativa contó con la aprobación de 50 de los 99 diputados presentes . El Frente Amplio necesitó de los votos del partido de Guido Manini Ríos para alcanzar la mayoría en la cámara baja.

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone , previo a votar afirmativamente dio sus justificación en el plenario.

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"El otro día escuchaba el discurso del presidente Lacalle que decía que las personas no pueden esperar por la política, que la política se tiene que adelantar. No podemos poner a la gente a esperar por las soluciones de la política , eso fue lo que dice el presidente Lacalle. ¿No era más fácil votar en general? ¿Adueñarse de la Rendición de Cuentas y negociar todos los temas? Eso fue lo que hicimos nosotros ", dijo Perrone.

Días antes, Manini Ríos señaló punto por punto los cambios que aceptó el gobierno.

En primer lugar, señaló que el pago de la "asignación única para la infancia y adolescencia" se hará únicamente por tarjeta –el gobierno pretendía que fuera mediante una transferencia– y que se aumentará de 20% a 40% la penalización de cobro cuando los niños dejen de ir a clases. Esto significa que estas familias no recibirán el 80% del total –como preveía el oficialismo– sino el 60%. A su vez, se "tomarán recaudos para la verificación de la correcta alimentación, atención médica y odontológica, y asistencia a la escuela".

Respecto a la propuesta de reducir la cantidad de funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo se comprometió a "profundizar" en las medidas de "reducción de los gastos del Estado que son prescindibles" y "estudiar" en el futuro un camino para reducir el número de vínculos.

En tercer lugar, se destinarán $20 millones anuales al Instituto Nacional de Rehabilitación para fomentar el trabajo de los reclusos.

A su vez, el gobierno aceptó realizar una campaña de bien público sobre los efectos del consumo de cannabis y destinará el dinero que está "en recupero" de la ANV a cooperativas de vivienda.

En sexto lugar, el Ejecutivo aceptó retirar los artículos que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas y se comprometió –en el proyecto del año que viene– a realizar un "aumento salarial" en personal subalterno.

Por fuera de la Rendición de Cuentas, el gobierno acordó con Cabildo Abierto que la ley sobre el endeudamiento de las familias se tratará en los próximos seis meses e incorporará a los entes públicos.

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto Foto: Gaston Britos / FocoUy

A su vez, Perrone afirmó que había sido el Congreso de Intendentes quien "cerró la negociación por el Presupuesto Nacional".

"Negociaron nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares, ahí el Partido Nacional hizo la conferencia de prensa para anunciar que votaban el presupuesto. No fue responsabilidad, fue plata", agregó el diputado

"Como el Congreso de Intendentes en esta negociación no tiene absolutamente nada, no hay nada para ellos, la Rendición de Cuentas que la manejen otros. Se abusaron de la confianza que tenían con el presidente Orsi", sentenció.