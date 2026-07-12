Mientras jugadores de Argentina exteriorizaban su alegría tras vencer a Suiza en el Mundial 2026 cantando por "Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", Scaloni fue tajante; mirá los videos

El boleto a las semifinales del Mundial 2026 se selló con sudor, tensión y una tremenda descarga emocional. Tras dejar en el camino a una durísima Suiza en los cuartos de final, varios futbolistas de la selección argentina estalló en un festejo que rápidamente se trasladó al reencuentro con los miles de hinchas presentes en las tribunas. Con los brazos en alto y saltando al compás de la gente, varios jugadores volvieron a entonar uno de los cánticos más profundos del folclore nacional: "Por Malvinas, por el Diego, por la última del Leo...". Una letra que mezcla heridas históricas, el legado maradoniano y el deseo de coronar de gloria el último baile de Messi.

Sin embargo, mientras el plantel y la parcialidad albiceleste se dejaban llevar por la mística y la euforia colectiva, Lionel Scaloni prefirió pararse en el terreno de la mesura.

En la conferencia de prensa posterior a la clasificación, Lionel Scaloni volvió a dar muestras de su característico liderazgo cerebral.

Consciente de que el próximo escollo de la selección argentina en el torneo es Inglaterra -un cruce históricamente cargado de tensiones geopolíticas y rivalidad deportiva-, el director técnico decidió bajar los decibeles de manera categórica.

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Al ser consultado sobre lo que significa afrontar un duelo de semejante envergadura emocional, el técnico se desmarcó con total firmeza del fervor popular, y sin mezclar la guerra de Malvinas ocurrida en 1982 entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña.

"Contra Inglaterra es un partido de fútbol, nada más que eso. No busquemos otra cosa", enfatizó Scaloni ante los micrófonos, buscando desactivar cualquier tipo de lectura extradeportiva.

Para el entrenador, la clave del éxito en estas instancias reside en mantener la cabeza fría y no cargar sobre los hombros de sus dirigidos un peso que excede lo que ocurre sobre el césped.

Para cerrar su postura y blindar psicológicamente al grupo frente al ruido exterior, el seleccionador sentenció con una simpleza arrolladora: "Vamos a enfrentar a una gran selección, con un entrenador al que admiro mucho. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol y punto".

De esta manera, mientras la hinchada sigue soñando despierta y alimentando la épica nacional, Scaloni se encarga de trazar una línea indispensable: el fútbol se juega con el corazón ardiente, pero la estrategia se define con la mente fría.