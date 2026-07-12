El juego de Cabildo Abierto, llave en mano y un gesto hacia la Torre Ejecutiva

Las críticas de blancos y colorados le llovieron al diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone luego de que presentara un proyecto de ley que propone que el fiscal de Corte subrogante vaya cambiando cada seis meses y sea electo por sorteo entre los fiscales penales de Montevideo, lo que implicaría sacar a la fiscal Mónica Ferrero.

¿Por qué Perrone sale con este proyecto en este momento en que comienzan las negociaciones por Rendición de Cuentas? ¿Qué busca Cabildo Abierto y qué se puede esperar, de acuerdo a como viene actuando? De eso te hablaré en esta newsletter EnClave .

Cambios a la Ley de Medios en la Rendición de Cuentas: un guiño del gobierno a Cabildo Abierto, que tiene "las manos libres" tras el veto de Lacalle Pou en 2024

Diputado de Cabildo Abierto presentó proyecto de ley que plantea que, ante vacancia, fiscal de Corte se designe por sorteo

En este gobierno, sin mayoría parlamentaria del Frente Amplio en Diputados, Cabildo Abierto ha jugado un rol fundamental en negociar con el oficialismo para darle los dos votos que le faltan.

Sin embargo, esta Rendición de Cuentas llegaba en un momento en el que, aparentemente, el partido de Guido Manini Ríos se mantenía más alejando del gobierno, ya que había planteado exigencias con las que la izquierda no comulga. Por ejemplo, un aumento de $1.000 mensuales a cada soldado, que se apruebe el proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años y eliminar varias secretarías así como la Jutep. Además, Perrone había declarado que le había perdido la confianza al equipo económico porque el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “mintió” en relación a los cambios en el Fonasa anunciados en enero.

No obstante, de golpe y porrazo apareció Perrone con un proyecto de ley que despertó mucha simpatía en la Torre Ejecutiva. Y todo parece indicar que Cabildo Abierto le dará los votos al FA para la Rendición de Cuentas.

Esa es la lectura que hacen desde la coalición, que esta vez parece estar más coordinada y organizada que en relación a la ley de Presupuesto. Blancos, coloradas e independientes anunciaron que no votarán la Rendición de Cuentas en general, pese a que se reservan “para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas de la sociedad”.

En declaraciones que ha hecho Manini en las últimas horas dijo que el partido analiza “retirar algunas partes que no gustan” de la Rendición para votarla en general y agregar otras, por ejemplo, “adelgazar la gordura del Estado”.

Cabildo Abierto no comunicará su posición hasta que el proyecto salga de comisión, pero Manini Ríos ya se posicionó más cerca del oficialismo mientras que fue crítico con la postura de la coalición. Los llamó mezquinos y declaró a radio Carve este viernes que “este tipo de anuncios suena más a campaña electoral que a un razonamiento serio”.

Hasta ahora, el historial muestra que Cabildo ha jugado con el oficialismo y ha tenido la llave para que otros temas no salieran:

Tras una negociación entre el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y Perrone, Cabildo Abierto votó la Rendición de Cuentas del año pasado, en la que se hizo hincapié en los medicamentos de alto costo y el Ferrocarril Central

En julio 2025, el partido de Manini tomó distancia de blancos y colorados, al anunciar que sí participaría del Diálogo Social convocado por el gobierno. Guido Manini Ríos dijo que se trataba de una oportunidad para plantear su visión de algunos de los problemas que más afectan a la gente, pero sin comprometer "apoyos futuros ni votos en el Parlamento"

Cabildo Abierto le dio los votos al Frente Amplio en la ley de Presupuesto

En mayo de 2026, la investigadora de ASSE no prosperó luego de que Cabildo Abierto planteara que, si no había acuerdo para conformar una sola, no votaría ni la del Frente Amplio que querían investigar a Cipriani ni la de los blancos que querían investigar a Danza

Cada una de esas decisiones tuvo consecuencias internas en partido que ha perdido dirigentes y se ha ido deshilachando.

El primero en irse, tras las elecciones departamentales de mayo, fue Eduardo Radaelli —con su sector Espacio de los Pueblos Libres—, quien cuestionó que Cabildo había pasado del “voto zigzag al voto venganza”, en relación al “voto para acá y después voto para allá”, al “voto contra lo que votan blancos y colorados”.

Por otro lado, la decisión de acompañar el Presupuesto motivó la renuncia del excandidato a intendente Roque García, quien dijo que existió una “traición” por parte de los dirigentes cabildantes a sus votantes. Apuntó a que Perrone y Pérez Bonavita, por su actuación parlamentaria. "Se pasaron por las partes el sentir de los cabildantes", dijo en relación a que Perrone se reunió con Sánchez. “Al final le votamos aumentar la deuda pública”, lo que contradice “el corazón del programa de Cabildo Abierto, que dice exactamente lo contrario". Cuestionó también el apoyo a la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, que a su entender le daba poder a Jorge Díaz.

Dónde está Cabildo Abierto ideológicamente hoy

El Frente Amplio y Cabildo Abierto se enfrentaron duramente cuando el Senado tuvo que definir si le votaba el desafuero a Manini Ríos, en los primeros meses de gobierno de Luis Lacalle Pou, para que fuera juzgado por el caso Gavazzo.

Para ese entonces, Cabildo había obtenido en su debut electoral de 2019 casi 270 mil votos (11% del electorado) que le permitieron contar con una bancada de tres senadores y once diputados.

En el gobierno de Lacalle Pou se mantuvo dentro de la coalición en los asuntos más importantes, aunque supo tener fuertes desencuentros con los demás socios, y estuvo a punto de abrirse, tras sentirse ninguneado en más de una ocasión.

Esa situación se traduce hoy en una actitud de cobrar cuentas a sus exsocios, como se ha visto en más de una oportunidad.

A ello se sumó el revolcón que tuvo en las elecciones de 2024, en las que obtuvo 3% de votación, lo cual obligó a replantearse la estrategia.

Frente a la estrategia de plegarse al oficialismo en varias ocasiones, el politólogo Daniel Chasquetti decía en una entrevista con Diego Cayota y Santiago Soravilla que, en determinado punto, Cabildo tendrá que analizar si "cuidar el electorado de derecha que naturalmente tenían o si lo van a abandonar y van a intentar pescar en el centro que es en el lugar donde están parados hoy"

Evaulaba también que hoy Cabildo Abierto fluctúa entre lo que es Manini y lo que son sus diputados, que están ideológicamente más al centro. Silvana Pérez Bonavita viene del Partido Nacional y Perrone viene del Partido de la Gente y antes del Partido Colorado, del ala más batllista.

Además, destacaba que Perrone está “muy cómodo en esta posición porque nunca tuvo tanta visibilidad, es como una estrella de la política". "Va a seguir siéndolo y me imagino que va a tratar de sacar ventaja de esa situación”, había dicho el politólogo.

El proyecto para la Fiscalía y las contradicciones de Cabildo

El proyecto de Perrone propone que, cuando exista vacancia en la fiscalía (como ahora), el cargo de fiscal general y el de fiscal sobrogante sea ocupado en forma rotativa cada seis meses, por sorteo, entre los fiscales penales de Montevideo. No aclara si su lista abarca sólo a los especializados, que son 9, o también los de flagrancia, que serían en total 26.

Si se aprobara la iniciativa, Ferrero, que ocupa la Fiscalía de Corte desde agosto de 2024, tras el retiro de Juan Gómez, dejaría el cargo.

Fue muy llamativo que el proyecto apareciera en escena cuando comienza a discutirse la Rendición de Cuentas y se empieza a negociar por los votos que faltan.

La idea le vino como anillo al dedo a la Torre Ejecutiva. Concretamente al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que impulsa el reemplazo de Ferrero por un fiscal de Corte que cuente con el apoyo del sistema político. Sólo el hecho de que se hablara de la iniciativa volvió a instalar la idea de sacarla.

Consultado por el programa 12PM de Azul FM, Perrone dijo que el proyecto no busca sacar a Ferrero, sino que es “una alternativa” frente a una situación de trancazo entre oposición y oficialismo, que se niega a negociar un nombre alternativo. Aclaró que no tiene intención de que se trate rápido sino que pretende que el proyecto logre “consenso político". "No puede salir por mayoría simple”, dijo.

Además, respaldó a Ferrero —dijo estar “totalmente de acuerdo en que se vote a Ferrero y quede como fiscal", aunque reconoció que su "debilidad" es no tener "un consenso político amplio”—.

Manini, por su parte, declaró a El Observador que Ferrero tiene su apoyo y que le pediría al diputado que, en caso de aprobarse, la propuesta entre a regir una vez que Ferrero cumpla el período.

Surgen varias contradicciones de estos dichos:

A Ferrero le faltan cinco años para llegar a los 70, momento en el cual tendrá que retirarse de la fiscalía, porque es el límite de edad para la judicatura constitucionalmente.

Si presentan esta propuesta como alternativa para solucionar el tema de la Fiscalía, ¿van a esperar cinco años más?

Si Perrone se había sentado en la mesa de la coalición que decidió pedirle a Orsi que enviara la venia y confirmara a Ferrero hasta 2030, ¿por qué presentar ahora este proyecto que obviamente busca que salga del cargo?

Perrone dijo en 12PM de AzulFM este jueves que fue a esa conferencia porque le preguntaron si apoyaba a Ferrero y se sentó allí como representante de su partido político, pero que no habló.

La movida parece más una jugada política de alguien con la llave en la mano que una inocente propuesta. Lo que pase en las próximas semanas seguramente lo confirmará.