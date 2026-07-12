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Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo: el capitán recibió atención en medio del partido Argentina vs Suiza en el Mundial 2026

El campeón del mundo sangró y fue atendido en una pausa de hidratación por la sanidad

12 de julio de 2026 10:17 hs
Lionel Messi sufrió un golpe en su ojo

Lionel Messi sufrió un golpe en su ojo

FOTO: AFP

El camino en las fases de eliminación directa de una Copa del Mundo nunca es sencillo, y el cruce entre la Argentina y Suiza no fue la excepción en el Mundial 2026. En medio de un desarrollo tenso, trabado y con el marcador igualado tras un gol del conjunto europeo, las miradas del banco de suplentes de Lionel Scaloni y de millones de hinchas se desviaron rápidamente hacia una de las imágenes más preocupantes de la jornada: Lionel Messi requiriendo asistencia médica de urgencia.

El incidente ocurrió en la segunda mitad del encuentro, coincidiendo con la pausa de hidratación. Mientras los futbolistas buscaban aire y refrescarse, el capitán argentino se apartó visiblemente afectado.

Lo que le ocurrió a Lionel Messi en el ojo

Poco antes de ello, en una disputa de balón, el mediocampista suizo Granit Xhaka impactó con su codo el rostro de Lionel Messi.

El roce, propio de la alta intensidad con la que se juega este tipo de partidos -y en el que no hubo mala intención-, terminó provocándole a La Pulga un corte en el párpado superior derecho que comenzó a sangrar de inmediato.

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Ante los gestos de incomodidad del futbolista, el médico de la selección argentina, Daniel Martínez, intervino con rapidez para limpiar la zona, frenar la hemorragia y evaluar si la visión del capitán estaba comprometida.

Durante un par de minutos, la incertidumbre se apoderó del estadio, reviviendo viejos fantasmas sobre lesiones físicas que pudieran condicionar el futuro del equipo en la Copa del Mundo.

Por fortuna para el cuerpo técnico y la hinchada albiceleste, el imprevisto no pasó de ser un gran susto. Tras recibir las curaciones correspondientes en el borde de la cancha, Messi demostró una vez más su resistencia y su compromiso inquebrantable con la camiseta. El astro no dudó en reincorporarse al juego para afrontar el tramo final de un partido durísimo, dejando claro que un corte en el ojo no iba a sacarlo de la batalla por la clasificación.

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