Cristian Chambián, DT de Racing, en Quedó Picando: qué dijo sobre el penal de Abel Hernández, el análisis del empate con Peñarol y cómo va en la penca del Mundial 2026

El entrenador de Racing , Cristian Chambián , habló sobre el penal que cobraron contra su equipo en el partido contra Peñarol , que derivó en el empate 1-1 que luego fue definitivo, en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Chambián fue consultado sobre la falta de Diego Cheuquepal sobre Abel Hernández que Esteban Ostojich sancionó con un penal tras revisarla en el VAR , y el DT contestó que es una jugada "fina".

"Desde mi posición es una jugada muy fina, la verdad, muy dudosa . Yo observo que desde el saque lateral que se van los dos agarrando afuera del área, no se terminan de soltar nunca los dos, tanto Abel como Diego se estaban sujetando . Después con la repetición tampoco hay una imagen súper clara" , expresó el técnico del Cervecero.

Tras ello, le preguntaron si se trató de una de esas jugadas que si fueran en contra de Nacional o Peñaro l no las cobran , y contestó: "Sí, podría decirse, totalmente".

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Aunque reconoció que "esa jugada terminó siendo muy significativa en el resultado", ya que sentían que hasta ese momento "estaba bastante controlado el partido" y hasta habían tenido una chance clara minutos antes con un cabezazo de Guillermo Cotugno, Chambián remarcó que su "foco" pasa "por otro lado más allá del resultado", ya que se centra mucho "en el rendimiento del equipo".

En ese sentido, el técnico también remarcó que la falta de contrataciones de la Escuelita en este periodo de pases no afectó al rendimiento del equipo ante Peñarol, ya que eso forma parte del "proceso natural" de este momento del año y abrió "oportunidades" a jugadores como Juan Bosca y Lucca Loprete, así como al zaguero Elías Bentancor, que debutó este domingo en el Estadio Centenario y se retiró sentido.

"Nosotros contamos con una estadística de que el jugador que debuta por lo general tiende a acalambrarse y fue así, no falló. El año pasado debutaron más de 13 jugadores con nosotros y no falló nunca, no hubo una excepción y ayer a Elías le pasó. La verdad que lo hizo muy bien, él está super preparado y lo demostró", explicó.

Una de las sensaciones del partido entre Racing y Peñarol fue el ingreso en el Carbonero del argentino Leonel Jaime, pero Chambián valoró que Cotugno "tuvo más duelos ganados que perdidos" contra el juvenil, que "no generó situaciones claras de gol".

Al DT también le preguntaron cómo ve al equipo después de la obtención del Torneo Apertura, y declaró que tras el título Racing fue "protagonista la mayoría de los partidos" y mantuvo su "identidad", pero ha "fallado en la última zona del campo". "Es también es parte del crecimiento del equipo y en eso estamos trabajando", soslayó el técnico, que dejó claro que "la ambición" en "llegar lo más lejos posible" sigue intacta.

Cristian Chambián habló sobre el Mundial 2026 y la penca de Racing

El entrenador de la Escuelita también habló sobre cómo viene viendo el Mundial 2026, que se definirá el próximo domingo, y aseguró que rescató "muchas cosas" de ver los partidos, al punto que se llevó algunas jugadas de pelota quieta para entrenar con Racing.

"Me ha gustado mucho Francia, es un equipo que tiene unas transiciones super rápidas, con jugadores impresionantes. Me gusta mucho también lo que es el funcionamiento colectivo en cuanto a ataque organizado de Inglaterra, Argentina también. España ni que hablar, más allá de que siento el fútbol con un estilo distinto, es un equipo con posesión, que vive de la pelota y también está bueno", detalló el DT.

Chambián confesó que hasta el fin de semana iba "cuarto, quinto" en la penca interna de Racing, pero ahora está en el puesto 12 de unos cuarenta participantes. En el primer lugar, indicó, está Guillermo Cotugno, y no quiso mencionar a ningún jugador en la parte baja, por lo que marcó entre risas que en el último puesto está "una administrativa" del club.

El técnico predijo que la final del Mundial será entre Argentina y Francia, aunque adelantó que las semifinales del torneo serán muy parejas.