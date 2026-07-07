Pochettino negó que el caso Trump - Balogun afectara a EEUU pero cuestionó a la gente que "mezcló cosas": "¿Cuál es el sentido de insultar o de recibir amenazas?"

El seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino , negó que la polémica alrededor de la participación del delantero Folarin Balogun afectara a su equipo en la derrota el lunes en octavos de final del Mundial 2026 y avanzó que en las próximas semanas comenzará a analizar su futuro en el cargo.

Balogun pudo disputar el duelo de octavos en Seattle ante Bélgica, en el que Estados Unidos fue goleado 4-1 , después de que la FIFA pusieran en suspenso su sanción de un partido por la tarjeta roja que vio en la ronda previa.

"Hoy no fuimos lo suficientemente buenos, No necesitamos buscar otra excusa", dijo Pochettino. "Todo lo que estaba pasando alrededor, estaba pasando alrededor, pienso que no fue una situación que nos afectara como grupo".

"Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo . La situación es muy clara", resumió el timonel argentino.

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Pochettino sí se mostró dolido con algunas críticas a la decisión de la FIFA, multiplicadas después de que se conociera que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió la revisión de la tarjeta roja directamente al patrón del organismo, Gianni Infantino.

"Estoy muy frustrado y muy decepcionado con gente que se supone que debería entender la situación y ha mezclado las cosas", dijo Pochettino. "Me siento muy decepcionado de demasiada gente porque mezclan las cosas, porque meten la política y manipulación".

"¿Cuál es el sentido de insultar o de recibir muchos mensajes ofensivos o amenazas?", agregó sin entrar en más detalles.

Nathan Ngoy y Folarin Balogun Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP

"Mi función era entrenar al equipo. Y si tienes disponible a Balogun, porque la normativa disciplinaria de la FIFA te permite, entonces no hay problema", recalcó Pochettino.

El técnico, al igual que el propio Balogun, siempre consideró que la tarjeta roja que vio el delantero, por un fuerte pisotón a un defensa bosnio en los dieciseisavos de final, fue injusta por ser una acción involuntaria.

Negociaciones para renovar

Pochettino, que asumió la selección tras el fracaso en la Copa América 2024, mostró su disposición a negociar la extensión de su contrato, que concluye tras el Mundial.

"Ahora es el momento de tomarnos un respiro, reflexionar, dialogar y, después, ver cuál es la decisión de la Federación y la nuestra. Pero estoy muy contento", recalcó el extécnico del Tottenham y París Saint-Germain.

Mauricio Pochettino fOTO: Jamie Squire/Getty Images/AFP

"Ahora es el momento de analizar y evaluar el torneo. Y seguro que en las próximas semanas podremos empezar a hablar, si la federación quiere hacerlo", avanzó.

De esta eliminación, "en lo colectivo y en lo individual, por supuesto el principal responsable soy yo, y sí, tenemos que ver y revisar lo que hicimos, porque no fue el rendimiento ni la forma en que normalmente sabemos jugar", apuntó anteriormente el timonel a la transmisión oficial de televisión.

AFP