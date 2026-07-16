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No es Chile, Brasil ni Argentina: el único país de América Latina en el top 10 mundial de los más atractivos para millonarios

El estudio, elaborado por la consultora Henley & Partners, ubicó a la nación en el noveno puesto del nuevo Global Wealth Mobility Framework 2026.

16 de julio de 2026 15:03 hs
IA

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El estudio, elaborado por la consultora Henley & Partners, ubicó a la nación en el noveno puesto del nuevo Global Wealth Mobility Framework, un índice que mide las condiciones que ofrece cada jurisdicción para atraer y retener grandes fortunas.

Marco Global de Movilidad Patrimonial

Marco Global de Movilidad Patrimonial

A diferencia de ediciones anteriores, el análisis ya no clasifica a los países por la cantidad de millonarios que reciben o pierden cada año. En su lugar, evalúa aspectos como el régimen tributario, la seguridad jurídica, la estabilidad política, la calidad de vida, la facilidad para invertir y las opciones de residencia disponibles para personas con alto patrimonio.

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El reporte posiciona a Uruguay como el único representante de América Latina entre los diez primeros lugares del ranking global, por delante de otros destinos tradicionales de la región como Chile, Brasil y Argentina.

Henley & Partners destacó que la nación se convirtió en uno de los principales receptores de capital privado procedente de Argentina, en un contexto de cambios económicos y regulatorios, además de atraer patrimonios provenientes de Brasil que buscan mayor previsibilidad.

También señaló su protagonismo como sede para "Family offices" y empresarios internacionales gracias a sus programas de residencia de largo plazo y a su estabilidad institucional.

El informe destacó a Panamá y Costa Rica como mercados emergentes dentro de América Latina para la movilidad patrimonial, aunque ninguno de ellos logró ingresar al top 10 global.

La edición 2026 del Henley Private Wealth Migration Report introdujo el Global Wealth Mobility Framework, una metodología desarrollada por firma con apoyo de AlphaGeo para medir la competitividad de los países en la captación de riqueza internacional. El modelo contempla doce indicadores ponderados que incluyen tratamiento fiscal, Estado de derecho, movilidad de capitales, calidad de vida, acceso a programas de residencia para inversores, inclusión familiar y estabilidad geopolítica.

"Ya no eligen un único lugar para vivir, sino que estructuran su vida y sus inversiones en distintas jurisdicciones para diversificar riesgos y acceder a mayores oportunidades", indicó el director ejecutivo de Henley & Partners, Juerg Steffen.

Por su parte, el director de clientes privados de la compañía, Dominic Volek, explicó que la movilidad patrimonial dejó de responder únicamente a cuestiones impositivas y pasó a estar influenciada por factores como la seguridad, la calidad de vida, la educación, la estabilidad política y el acceso a mercados internacionales.

La consultora con sede en Londres repasó también que durante los primeros cinco meses de 2026 recibió solicitudes de ciudadanos de 86 nacionalidades interesadas en programas de residencia o ciudadanía por inversión distribuidos en 47 jurisdicciones. Además, más del 28% de los solicitantes ya reside fuera de su país de origen, una tendencia que refleja una creciente internacionalización de los grandes patrimonios.

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