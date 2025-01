"Guardame la 10, te lo pido por favor": el deseo de Leonardo Fernández que no se cumplió en Peñarol, pero se puede cumplir en 2025

"No saludamos, y en ese momento le dije, 'por favor Nacho, guardame la 10, te lo pido por favor' . Quería jugar con el 10 porque siempre me imaginé jugando con ese número en Peñarol", confesó Leo.

"Capaz que usas la 8"

20241201 Leo Fernández, festejos. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (22).JPG Foto: Inés Guimaraens

Cuando llegó a Peñarol, Diego Aguirre le dijo: "capaz que usas la 8". Leo miró a su representante Jorge Chijane y le reprochó: "Jorge, no me dijiste que iba a jugar con la 10".

Ese número fue reservado por el club para Gastón Ramírez, quien regresaba a la institución luego de 14 años en el exterior.

"No hubo problema de usar la 8, porque también sabía lo que significaba y era una alegría tener que usar ese número, más allá del peso que tenía. Y a mi me gusta", aclaró Fernández, si bien agregó que no es de sus números favoritos, ya que prefiere el 10 o el 7.

"Siempre me gustó el 10, es solamente por eso que lo quería usar", contó Fernández.

Finalmente, Fernández jugó con la camiseta número 8, la que identificó durante años a Antonio Pacheco con la camiseta aurinegra, pero este año, tras confirmarse que firmará en el aurinegro por tres años, podrá cumplir su deseo.