La emotiva despedida de Emiliano Velázquez de Nacional, el recuerdo a Juan Izquierdo y la explicación que dio Martín Lasarte

"Vengo pensando qué decir pero quien me conoce sabe que no soy una persona de muchas palabras. Es una despedida difícil y me deja la sensación de haber podido dar más. Me voy absolutamente orgulloso de haber formado parte de este club y sobre todo de este grupo de personas que ante el dolor inimaginable que nos tocó vivir se unió aún más con el objetivo de dar todo lo que quedaba de nosotros. Nos levantamos porque la vida seguía aunque no se sintiera real, para darle al HINCHA, a JUAN y a NOSOTROS mismos lo que merecíamos; un final lo mejor posible. Me siento muy agradecido con los trabajadores de Los Céspedes, Gran Parque Central y la sede que desde el primero al último me trataron siempre con mucho cariño. Gracias! @Nacional"

Los elogios de Martín Lasarte a Velázquez

Así se refirió este jueves de mañana el entrenador Lasarte sobre Velázquez: “En el caso de Emiliano, el plan que nos hemos manejado era de darle preponderancia a los jóvenes, aparte de Mateo Rivero, que están en la selección (sub 20) hoy: (Paolo) Calione y (Nicolás) Ramos. A alguno de los dos la idea es darle minutos y oportunidades. Entonces, Coates, Rivero, Polenta, vamos a traer otro zaguero más... Es difícil. La circunstancia era o Polenta o Emiliano. Me duele porque Emiliano ha cumplido un rol extraordinario en silencio. Ahí tenés un líder, un líder en silencio. Y por ahí en merecimiento, merecía la oportunidad de continuar. Pero lamentablemente los números y las circunstancias no dan para poder darle el lugar que se merece”.

