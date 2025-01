"Teníamos el deseo de tener una continuidad": Lasarte habló en el inicio de la pretemporada de Nacional, destacó a Polenta y valoró los clásicos de verano ante Peñarol

Lasarte señaló que no lo consideraba como un regreso al club. “Teníamos contrato hasta antes de ayer”, indicó.

“Me ha tocado ser en Nacional, en algún momento, y en algún otro club importante, la primera posibilidad y no terminar llegando. O ser el segundo, el tercero, incluso más atrás, y terminar uno. Creo que al final, lo que te da el tiempo y la experiencia es tranquilidad”, comentó, sobre el manejo de nombres para el puesto de DT albo que hubo en el cierre de las elecciones.

20241113 Martín Lasarte Fénix Nacional Torneo Clausura 2024. Foto Leonardo Carreño (5).jpeg Martín Lasarte Foto: Leonardo Carreño

“En lo que refiere a tratar de manejar el punto de vista con otra gente, mis compañeros de trabajo, en algún momento les dije, ‘mirá, yo no la veo como la ve todo el mundo’”, agregó.

Por último, cuando se concretó su renovación, dijo que fue “algo lindo”. “Lo tomé como algo lindo, como una gran posibilidad, porque realmente nosotros teníamos el deseo de tener una continuidad y poder aprovechar todo el trabajo, que lamentablemente no se concretó en un título, pero que para mí fue bueno. Y desde ese lugar estamos muy contentos”.

Los pases de Nacional

“Recuerdo que hace casi 20 años atrás estaba preocupado porque los jugadores no estaban en el primer día. Eso no ocurre nunca, lamentablemente”, dijo Lasarte cuando le preguntaron por el mercado de pases de los tricolores.

“En líneas generales, con las pautas que el club ha planteado y la estrategia quiere llevar adelante, en las que hemos estado de acuerdo en muchas cosas, entendemos que hay algunas valoraciones a las que tenemos que llegar. Cuando digo valoraciones son determinados futbolistas que tienen que intentar acompañarnos en este ciclo. Cuando digo futbolistas puede ser también tipo de futbolistas, no tiene porque ser nombres propios, puede ser una característica”, explicó.

“En líneas generales hemos hecho un recorrido en estos últimos días que a uno lo entusiasma. Pero hay cosas que hace 10 días te entusiasmaban y ya hoy no son posibles e hacerlas, hay otras que se complican y tenemos que buscar un plan b. Lógicamente, quizás los que más nos preocupe sea la posición de centrodelantero, que siempre hablamos de tratar de traer a alguien de referencia, de importancia, que haga una diferencia en su juego, que tenga experiencia. Yo creo que siempre es lo más difícil. Creo que es la búsqueda que quizás hoy nos mantenga más en alerta”, señaló.

¿Por qué tenía que quedarse Diego Polenta?

Ante esa pregunta, el DT valoró el rol del zaguero y capitán, quien dejará la cinta. “Porque yo creo que es importante Diego en lo que refiere a un montón de cosas”, dijo Lasarte. “A veces se habla de Diego Polenta como capitán, y qué importante ¿no? Se habla Diego Polenta y su rendimiento, y Diego hizo un muy buen año. Y después hay otras pautas que estaban emparentadas con el capitanato, pero es liderazgo. El líder no tiene por qué llevar la cinta. El tiene esa cualidad. El fue un capitán muy presente el año pasado, no solamente en la cancha, quizás mucho más fuera de ella. Me parece justo y adecuado que Diego continuara”.

20241017 Diego Polenta Nacional, Torneo Clausura 2024. Foto Leonardo Carreño (2).jpeg Diego Polenta Foto: Leonardo Carreño

Al entrenador le mencionaron que Polenta había llegado este jueves antes de la hora 07:00, siendo el primero, incluso antes que los integrantes del cuerpo técnico.

“No me sorprende porque lo hace siempre. A veces nos peleamos a ver si llegamos antes que él. Y no sé qué hace”, dijo Lasarte. “Eso habla de que esta es su casa, él se siente a gusto, de alguna manera conduce a aquellos más jóvenes a cual es el camino a recorrer, lo que son Los Céspedes, lo que significa Nacional. Te desanda mucho el camino. Como compañero de trabajo para eso chicos es muy importante. Ese es un elemento más al que hacíamos referencia recién”, dijo.

¿Para cuándo estará Gonzalo Carneiro?

“Él no va a poder competir antes de mayo, lamentablemente. Nos hubiera gustado que pudiera hacer la pretemporada o jugar algún partido de verano. Pero no, imposible. Es una lesión difícil que lleva el tiempo que tiene que llevar. Hasta antes de mayo no va a poder competir, casi que el primer semestre no va a poder hacerlo”, dijo Lasarte.

20240714 Gonzalo Carneiro se retiró llorando en el partido entre Nacional ante Danubio Gonzalo Carneiro se retiró llorando en el partido entre Nacional ante Danubio FOTO: Leonardo Carreño

Damiani, Morales y Haller, préstanos que volvieron

El DT tricolor también habló sobre Bruno Damiani, Lucas Morales y Rafael Haller, tres préstamos que regresaron al club y hacen la pretemporada.

“Los vamos a evaluar, la idea fue que vinieran, no tomar la decisión a la ligera, verlos en qué condiciones están”, comentó.

-lcm7932-jpg..webp Bruno Damiani Foto: Leonardo Carreño.

“Lucas y Rafael pueden jugar en la misma posición, pero capaz que se queden los dos, no. Es feo lo que digo pero real”, agregó. “En el caso de Damiani va a depender quién viene, quien no viene, qué característica del 9 que llega también”.

La importancia de los clásicos de verano

Lasarte también fue consultado por los clásicos ante Peñarol que tendrá Nacional en el verano: el 20 de enero por la Serie Río de la Plata y el 26 por la Supercopa Uruguaya, el primer título oficial de la temporada 2025.

“Los hemos hablado un millón de veces: no existe clásico amistoso, de verano, de invierno, de La Coruña, no existe… Los clásicos son clásicos y hay que ganarlos. Siempre uno tiene que ponerle el ojo a la otra parte, hay dos partidos antes, seguramente hagamos algún otro partido importante pero en la interna, para tratar de darle minutos a todos y ahí está la importancia, de ver cómo va transcurriendo la pretemporada para cada jugador y ver a los jóvenes en qué condiciones están”, comentó.

“La seriedad, la máxima, lógicamente”, dijo sobre los duelos ante Peñarol.

Emiliano Velázquez y su salida

El entrenador albo fue consultado por el zaguero Emiliano Velázquez y adelantó que no iba a continuar, lo que luego fue oficializado desde Nacional en sus redes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1874845930329182657&partner=&hide_thread=false Gracias Indio por defender nuestros colores con profesionalismo y dedicación



¡Éxitos en lo que venga! pic.twitter.com/dlDIaIEO0I — Nacional (@Nacional) January 2, 2025

“En el caso de Emiliano, el plan que nos hemos manejado era de darle preponderancia a los jóvenes, aparte de Mateo Rivero, que están en la selección (sub 20) hoy: (Paolo) Calione y (Nicolás) Ramos. A alguno de los dos la idea es darle minutos y oportunidades. Entonces, Coates, Rivero, Polenta, vamos a traer otro zaguero más... Es difícil. La circunstancia era o Polenta o Emiliano. Me duele porque Emiliano ha cumplido un rol extraordinario en silencio. Ahí tenés un líder, un líder en silencio. Y por ahí en merecimiento, merecía la oportunidad de continuar. Pero lamentablemente los números y las circunstancias no dan para poder darle el lugar que se merece”.

La vuelta de Martín Ligüera al área deportiva

“Creo que lo primero que le pregunté era si estaba para jugar. Yo tengo un gran cariño por él, como futbolista y como persona”, dijo Lasarte sobre el exfutbolista y exentrenador que regresa al club.

0014618238.webp Fernández, Ligüera, Rodríguez y Lasarte

“Cuando Seba Eguren me planteó la posibilidad de que Martín se incorporara al cuerpo técnico en una determinada función, me pareció super acertada. Era seguir poniéndole sentido de pertenencia al club, por alguien que además ha pasado por otros estamentos: segundo entrenador, entrenador principal, entrenador de Tercera, entrenador de otros equipos. Me parece una incorporación valiosísima”, dijo.