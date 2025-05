Maximiliano Araújo metió doblete con Sporting Lisboa en el clásico ante Benfica y ganaron la Copa de Portugal; Ángel Di María se retiró llorando en su despedida del perdedor

Una pena máxima decisiva que se encargó de transformar el sueco y que castigaba a los de Lage a un alargue que terminó por condenarles.

El tiempo extra terminó de certificar la superioridad de Sporting Lisboa, en el que Maximiliano Araújo jugó hasta los 114 minutos, mientras que el otro uruguayo del equipo, el arquero Franco Israel, lo vio desde el banco de suplentes.

Harder, quien ni bien ingresó vio la amarilla, hizo el 2-1 de cabeza.

El argentino Ángel Di María de Benfica recibe la marca de Maximiliano Araujo de Sporting Lisboa que le ganó la Copa de Portugal

FOTO: AFP