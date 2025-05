Nicolás Maduro se encamina a consolidar su poder en Venezuela con elecciones de gobernadores y diputados sin oposición

El chavismo gobernante en Venezuela se encamina a una aplastante victoria en las elecciones del domingo, marcadas por una ola de arrestos de dirigentes de oposición y llamados a no participar en el proceso. Diez meses después de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro y los disturbios que le siguieron, se eligen ahora a 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones.

La líder opositora María Corina Machado llamó a sus partidarios a no votar en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio. "Cuando es SÍ, es SÍ. Cuando es NO es NO", escribió en X.