Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló de la reunión con Francisco Casal, de los problemas económicos de Cerro y que es imposible que el fútbol uruguayo pueda tener un contrato de televisión de US$ 50 millones

Ignacio Ruglio habló luego del triunfo de Peñarol sobre Plaza Colonia.

"Los resultados marcan un repunte sostenido, el equipo se siente con confianza. Esto es fútbol, no podemos distraernos porque se viene todo abajo. El jueves (ante Vélez Sarsfield) es fundamental ganar para quedarnos con el primer puesto (del Grupo H de la Copa Libertadores de América", dijo el mandamás mirasol en Carve Deportiva.

A su vez, habló de la reunión que mantuvieron los clubes con Francisco Casal por los derechos de televisión, como informó Referí.

"La reunión con Tenfield fue informativa. Casal quería hablar con nosotros, no dijo nada en especial ni realizó ningún anuncio. Gracias a Dios, tengo una buena relación con él, lo veo seguido. Fue un buen espacio con varias preguntas de todos", explicó.

Sobre los problemas económicos de Cerro para iniciar el Torneo Intermedio, Ruglio indicó: "No es culpa de Cerro lo de ayer (el viernes). Cerro juega con las cartas que le ponen. Después quieren vender este fútbol no sé en dónde, y que va a dejar US$ 50 millones libres. Los que estamos, sabemos que eso no existe y no va a pasar".

Y prosiguió: "En el inicio de 2022 empezaron a decir que iba a llegar una oferta en tres meses. Hace tres años se dice esto, y todavía no sabemos qué empresa es. ¿Te parece que seis meses antes los clubes no sabríamos qué oferentes hay? Están estirando".