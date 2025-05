Cerro acordó el pago de sus deudas y seguirá compitiendo en el Torneo Intermedio tras recorrer dos días de incertidumbre para conseguir US$ 280.000

La deuda de Cerro totalizaba unos US$ 280.000 que correspondían a $ 948.920 con la AUF, además de lo que dictaminaron los tribunales de la Asociación por reclamos: $ 5.189.767, US$ 21.764 y 120.000 euros .

Este jueves a la hora 19 fue el plazo establecido por la AUF para pagar las deudas y quedar habilitados a seguir compitiendo. Aquel club que no hubiera cancelado quedaría fuera de las competencias.

¿Qué significa quedar fuera de un torneo? Que el club infractor será descalificado de la Liga AUF Uruguaya, no puede tomar parte en el Intermedio (en este caso), descenderá automáticamente a Segunda División y todos los jugadores quedarán libres .

Frente a lo que ocurría, la gremial de futbolistas planteó su preocupación sobre el tema y analizó la posibilidad de realizar un paro de actividad.

En ese contexto, la AUF resolvió extender en primera instancia el plazo para que Cerro pudiera pagar a este viernes a la hora 15, previo al inicio del primer partido del Torneo Intermedio.

Para terminar de resolver el asunto, en la tarde de este viernes el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el presidente de la Mutual de Futbolistas, Diego Scotti, se reunieron en la sede de la Asociación en la calle Guayabos para intentar alcanzar la solución al problema, cuya única salida era el pago de la deuda del club.

Debido a que Cerro tampoco llegaba a conseguir el dinero a esa hora, la AUF volvió a establecer un nuevo plazo para el club, y hasta la hora 20 de este viernes para pagar los reclamos y quedar habilitado a competir.

¿Quién aportó el dinero para que Cerro pueda seguir compitiendo?

En la tarde de este viernes, el presidente de Cerro concurrió a la AUF con dos cheques y un documento para cancelar la deuda.

Como suele hacer el club albiceleste previo al comienzo de cada torneo, consigue el dinero y cancela sus deudas para jugar.

-ine9088-jpg..webp Alfredo Jaureguiverry Inés Guimaraens

En esta ocasión, Peñarol y Nacional, que lo habían asistido en anteriores oportunidades (en situaciones similares) a cambio de localías, no le brindaron sus apoyos.

Quien aportó el dinero, según el presidente de Cerro, fue Oscar Bentancur, primo del empresario peruano Pablo Bentancur.

“Oscar Bentancur vino a darme una mano. Estamos en el 98%, 99%. Estamos a liquidar. Se les dio la documentación y si lo aceptan, el acuerdo va a estar. Es un dinero importante y un acuerdo a 30 días”, dijo Jaureguiverry a media tarde en una improvisada conferencia de prensa en la sede de la AUF.

Consultado el dirigente acerca de cómo hará para afrontar las deudas a pagar en agosto, previo al inicio del Clausura: “Entre hoy y el Clausura creo que habrá un movimiento de un lado o del otro por los derechos de TV. El presupuesto que tiene Cerro es el más bajo del fútbol uruguayo. Con lo nuevo que se iría a aportar a las instituciones, Cerro pagaría mes a mes”.

Además, explicó que “Cerro no hace locura, Cerro no pasa los US$ 100.000 (de presupuesto)”.

También explicó que las deudas de salarios que debió afrontar con jugadores previo al Torneo Intermedio eran de US$ 50.000. Los otros US$ 230.000 respondían a otros reclamos que le presentaron al club.

En esta ocasión, el problema más importante que afrontaron fue el pago de 120.000 euros a un futbolista por una transferencia.

El jugador quería cobrar el dinero en un pago y el club realizaba gestiones para hacerlo en dos, una contado este viernes y otra a los 30 días.

Finalmente el club pagó la totalidad de la deuda este viernes.

“El que está en Cerro ya conoce, y en Cerro es histórico que ocurra esto. Era hincha y había problemas. Era dirigente y había problemas. Soy presidente y hay problemas. Siempre, históricamente”, subrayó.

Cerro debutará el domingo a la hora 15 ante Liverpool en la primera fecha de la Serie A del Intermedio.