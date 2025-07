Martín Campaña le dio la razón a Flavio Perchman: dijo que esperaba que Mauricio Pereyra abriera la tanda de penales en la final del Intermedio

El golero de Peñarol Martín Campaña habló este jueves a cuatro días de ser una figura clave en Peñarol para ganarle, por penales, la final del Torneo Intermedio a Nacional. El golero con pasado en la selección de Uruguay contó cómo se lesionó contra Cerro, qué hizo para recuperarse y llegar al clásico, contó sensaciones del partido y mostró una particular coincidencia con manifestaciones del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman.

"En una pelota que fui a despejar de izquierda, me afirmé con la derecha y sentí una molestia en la rodilla. Me asusté un poco porque era la misma pierna de la lesión. En la semana hice chequeos, estaba bien, no tenía riesgo de nada e hice la recuperación. Sentí una molestia bastante grande y pensé que era peor", reveló Campaña en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva, AM1010.

"Me chequeó el doctor de Peñarol (Daniel Zarrillo) el día del partido. Al otro día fui a ver a Alberto Pan con el que hice toda la recuperación, hablaron entre ellos y no había riesgo de nada", contó. Pan fue el médico deportólogo de la selección de Uruguay durante el proceso de Óscar Tabárez.

Campaña fue consultado por una foto que se viralizó dos días después del partido con Cerro donde estaba en el aeropuerto, lo cual generó dos versiones periodísticas: una que se iba a hacer un tratamiento express de recuperación a Buenos Aires, y otra que había ido a acompañar a un familiar.

La foto que le sacaron en el aeropuerto y que se hizo viral

"Fui a acompañar a Valentina (su esposa) que se iba de vacaciones con sus padres y de ahí me fui a hacer la recuperación con Los Aromos con Richard. Me la sacó un grupo de chicos que se iban a Londres, pero no sé quién exactamente", contestó.

"Estaba mentalizado porque sabía que podía llegar al partido", agregó.

"El lunes a la mañana ya sabía que Guille (De Amores) no iba estar y que yo iba a legar, así que ahí ya sabía que iba a jugar", dijo. De Amores se desgarró el sóleo en el calentamiento del partido contra Cerro.

Su actuación en el clásico y los penales

Sobre el clásico que Peñarol ganó 5-3 por penales tras un empate 0-0 dijo: "Hicimos un gran partido, en los clásicos no te llegan tanto, en general, nos llegaron poco, la de Seba (Coates) por suerte la pude sacar y sirvió para mantener el cero. Hicimos un gran partido, ante un gran rival, pero hubiese sido justo ganarlo antes".

Durante todo el partido, la barra de Nacional le tiraron bombas de estruendo que estallar cerca. Pero Campaña no le dio mayor importancia: "Es repudiable todo lo que pasó, una lástima porque era una fiesta. Cayeron cerca las bombas pero no me afectaron para nada, estaba con la cabeza en el partido".

Sobre la tanda de penales que abrió Gonzalo Carneiro, al que le atajó, manifestó: "Tiene mucha calidad Carneiro, es un gran jugador, pero por ahí pensé que Mauri Pereyra podía ser uno de los primeros. Los había estudiado a todos, algunos repitieron y otros cambiaron, como Seba, que aún si me tiraba para ese lado no llegaba ni loco".

En la semana, Flavio Perchman había expresado que esperaba que Pereyra abriera la serie y no Carneiro, deslizando una crítica al manejo que tuvo en el clásico Pablo Peirano.

"Villalba tuvo suerte, le pego a la pelota y justo le pega a él y le queda, por suerte estaba Maxi (Olivera) que tuvo un cierre espectacular, el equipo estuvo así todo el partido".

El futuro de Martín Campaña, ¿en Peñarol?

Sobre la duda que dejó al final del clásico, abriéndole la puerta a una posible salida, dijo: "Se habló mucho del tema arquero en todo el semestre. Puede ser una posibilidad (salir de Peñarol) aunque después del clásico no he hablado con nadie. Peñarol va a buscar lo mejor para el club y yo también. Hoy estoy descansando y disfrutando. El martes me reincorporo, tengo la cabeza 100% en Peñarol, pero uno nunca sabe, el fútbol es muy dinámico".

"Fernando (Muslera) es un gran arquero, tenía la posibilidad de venir, si venía tenía ver bien qué hacer, qué era lo mejor para mí. Diego fue muy frontal y estuvo bueno porque uno empezaba a ver qué hacer. Lo tomé como algo normal", concluyó.