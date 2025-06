El drama de Peñarol a ocho días del clásico ante Nacional: Guillermo De Amores y Martín Campaña terminaron lesionados ante Cerro

Guillermo De Amores, que iba a ser titular, sintió una molestia muscular en el calentamiento y no entró a jugar ante Cerro.

De Amores estuvo afuera por una lesión muscular mientras se especulaba también con su posible salida a Emelec y la llegada de Fernando Muslera a Peñarol, algo que finalmente no cristalizó.

Sin embargo, contra Liverpool en Belvedere, De Amores volvió al arco y se mantuvo el domingo pasado ante Wanderers.

El entrenador Diego Aguirre fue consultado en conferencia de prensa sobre De Amores y dijo: "Tuvo un temita muscular, no hablé con el médico, sintió una carga y no pudo jugar. No sé exactamente..." decía Aguirre cuando un periodista expresó que la molestia era en el "sóleo".

Aguirre le respondió sonriendo: "Tenés buena info, estás metido ahí, tiene un micrófono".

Martín Campaña jugó pero terminó lesionado

Promediado el segundo tiempo, Martín Campaña experimentó una torcedura en la pierna derecha y también terminó el partido muy sentido.

El golero no pudo pedir cambio porque como iba a ir al banco y terminó de titular, Peñarol jugó sin suplente.

Campaña completó los 90 minutos pero en el tramo final se mostró visiblemente molesto y dolorido.

La zona afectada pareció ser inicialmente el tobillo, pero el jugador también será evaluado en su rodilla.

Aún así tuvo una gran atajada que salvó a Peñarol del descuento de Cerro.

Cabe recordar que Campaña llegó a Peñarol tras estar parado más de seis meses luego de romper ligamentos cruzados de rodilla en Al Batin de Arabia Saudita.

Kevin Morgan

El tercer golero de Peñarol es Kevin Morgan. Tiene 21 años y ha jugado algún partido amistoso pero no tiene minutos oficiales.

De Amores y Campaña serán seguidos minuto a minuto a partir de este mismo sábado para ver si alguno puede estar a la orden el domingo 6 de julio cuando Peñarol enfrente a Nacional por la final del Torneo Intermedio.

De lo contrario el arco le será encomendado al juvenil que deberá hacer su debut en una exigencia de alto riesgo.

La situación de De Amores y Campaña se da cuando en la interna de Peñarol se ventiló que el club buscará la contratación de un golero para el segundo semestre del año.

En principio se pensó en Sebastián Sosa para el caso de que De Amores emigrara a Emelec.

En las últimas horas trascendió el interés por el golero de Boca Juniors Sergio "Chiquito" Romero, inactivo desde diciembre y prescindible para Miguel Ángel Russo.

También se maneja la posibilidad del argentino nacionalizado chileno Matías Dituro que viene de jugar por Elche de España.

Luego fue ofrecido el ecuatoriano Alexander Domínguez, actualmente en Liga de Quito y con pasado reciente en Cerro Largo.