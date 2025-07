Matías Arezo fue presentado en Peñarol, ya tiene número de camiseta asignada y se quebró al hablar de un gran cambio en su vida

Ruglio aprovechó la ocasión que Arezo no estaba a disgusto en Gremio: "Es el club que invirtió en Matías, el club que le pagaba y dónde él estaba contento, pero al estar jugando poco dijo que si le tocaba salir para jugar más el lugar donde iba a ser feliz y al que quería ir es Peñarol. Y a nosotros eso nos hace realmente muy felices. Cuando los jugadores hacen cosas reales para venir al club del que se enamoraron, cuando dejan cosas de lado económicas y de carrera en ligas ultracompetitivas, cuando un jugador de 22 años viene a intentar darnos el gusto de pelear una Copa, que después puede salir bien o no, los hinchas tenemos que estar agradecidos", manifestó Ruglio.

El presidente aurinegro agradeció a los anónimos que dieron una mano y a sus agentes de Faro Sports, a la familia, a su señora "que metió muchísimo para que esto sucediera" y "Peñarol hoy se está dando un gusto enorme, tenemos un grupo de jugadores que nos ilusionan mucho como hinchas".

Fue ahí cuando Ruglio le dio la camiseta de Peñarol con la número 19, la misma que utilizó en 2023 cuando defendió a Peñarol.

Al tomar la palabra, agradeció a todos los presentes "por tomarse el tiempo de estar acá" y luego dijo: "Como dijo Nacho fueron días complicados, había días que se daba, días que no. Tuvimos que convivir con eso, tratar en esos días negativos, tratar de lucharla y buscarle la solución. Por nerviosismo y ansiedad pasamos 20 días complicados porque queríamos estar acá, desde el primer día nos ilusionamos con la familia de que esto se dé. Para nosotros y nuestros niños era importante estar acá estos meses y estar acá ya te libera el cuerpo porque estamos en el lugar donde queríamos estar".

"Ahora siento mucho alivio, lo decía ayer, logramos lo que queríamos, llegar acá, donde sentimos que es nuestra casa porque nos han tratado de manera espectacular. Eso nos atrae a estar acá. Somos felices, estamos donde queremos y más allá de todo sentimos que este es nuestro lugar. Dejamos muchas cosas de lado, hoy por hoy optamos por lo deportivo, sentirnos bien y no tanto por lo económico, que no es lo más importante".

"A la hora de salir, el lugar donde queríamos estar es acá", agregó.

"He crecido mucho en este tiempo, he jugado en una liga muy dinámica, que te obliga a dar el máximo cada tres días, es algo a lo que se necesita acostumbrar. Acá, el jugador con una semana se te hace todo más largo y allá no había tiempo de nada. Jugabas, viajes largos, y eso obliga a tu cuerpo a acostumbrarte a otro tipo de cosas", manifestó.

El momento en el que Matías Arezo se quebró

Fue ahí cuando Arezo se quebró al hablar: "Vuelve un Matías más maduro, un Matías siendo papá al día de hoy y eso la verdad que es muy importante".

"Lo deportivo es lo que a uno más lo atrae, primero no desmerezco que vengo a un equipo que el año pasado estuvo entre los cuatro mejores de América. El hincha de Peñarol ni cualquier uruguayo puede desmerecer eso. Con todos los objetivos que hoy Peñarol plantea, a cualquier jugador le gustaría estar acá", dijo.

"La competencia interna es lo más sano en todos los equipos, cuando tenés un equipo competitivo donde cualquiera puede jugar es cuando podés aspirar a grandes cosas. Al final todo será decisión del entrenador", admitió.

Consultado sobre la serie con Racing por Copa Libertadores, Arezo dijo: "Mucha ilusión, muchas ganas, saber que hay una gran responsabilidad, el objetuivo del club es pelear la Copa que es lo más importante, y una de las grandes ventajas que tiene Peñarol es estar acá con su gente, el año pasado fue uno de los puntos fuertes y me genera mucha ilusión pisar la cancha con toda su gente".

"Revancha para nada, es un año nuevo, con nuevos objetivos, con muchas ganas, quizás más de las que traje la primera vez porque hoy estoy mucho más identificado con el club, vengo a ayudar, a estar a disposición y tratar de sumar para cumplir los objetivos", agregó en referencia a la derrota en las finales del Uruguayo 2023 contra Liverpool.

"Cuando Nacho me llamó ayer y me dijo que estaban todos los papeles prontos, llamé a toda la familia y organizamos un asado. Queríamos estar con nuestra gente, nuestra familia, que nuestro niño se crie con las personas que nosotros queremos. A ese logro importante de cerrar esto, lo definimos con nuestra familia en casa que fue una de las cosas que nos trajo hasta acá", manifestó.

"La primera vez que vine no imaginaba que las cosas se iban a dar como se dieron de entrar tanto en el corazón de la gente. Siempre fue algo para mí que cuando me lo preguntaban era un orgullo que la gente quisiera que volviera en cada período de pases. Eso quiere decir que las cosas bien las hiciste y dejaste algo marcado para que la gente te tenga ese cariño, eso me atrae a estar acá porque sé que la gente me va a apoyar desde el primer día", dijo Arezo.

Sobre la posibilidad de que Marcelo Bielsa vuelva a convocarlo a la selección de Uruguay, Arezo comentó: "No sé si tendré la posibilidad o no, he tomado la decisión de estar acá y poner mi cabeza acá. Si después las cosas se dan o no se dan, es decisión de cada entrenador. Hoy me debo a Peñarol que confía en mí, lo que venga extra se disfrutará", expresó Arezo.

"Teníamos planificado salir temprano, esperamos el permiso para poder salir hasta las 13.00. No nos gusta llegar de noche por el nene. Arrancamos en auto. En ese viaje se habló de todo, vinimos con tranquilidad porque el destino era volver a casa, lo pudimos disfrutar", admitió.

"Ya compartimos con Diego (Aguirre) los últimos meses del año que estuve acá, sabemos lo que genera Diego con la gente y eso es muy importante para el jugador", comentó el delantero formado en River Plate.

Tras las últimas palabras de Arezo, Ruglio volvió a tomar la palabra y dijo: "De toda la gente que me faltó agradecer quiero agradecer especialmente a Diego Aguirre porque se había hablado mucha cosa y Diego le pegó un llamado y le dijo: 'Matías, todo lo que haya pasado en el 23 quedó en el 23, es imposible que no te quiera acá si vos estás haciendo el esfuerzo de venir'. Quiero agradecer a los jugadores del plantel que son los que nos pusieron entre los cuatro mejores de América y entre los 16 mejores de América este año. El día de la presentación de Ema Gularte, Ema dijo exactamente lo mismo que dijo hoy Matías. Tener todo eso claro hace que como grupo seamos más fuertes y humildes. Tenemos a un 9 como Maxi que nos ha hecho felices estos años y Mati viene a complementar eso. Ya agradecer a un montón de referentes de este plantel que lo enloquecieron a Matías con mensajes, eso quiere decir que el club está unido y que el plantel quiere más jugadores de calidad, más allá de que haya más competencias, pero así estaremos más cerca de lograr los objetivos".