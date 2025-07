Peñarol quiere adelantar la fecha del clásico ante Nacional del Torneo Clausura pero el presidente de la Mesa Ejecutiva dio su tajante opinión

Peñarol fue castigado con una multa de 120 unidades reajustables y con dos partidos a puertas cerradas en su estadio por lo que no podrá tener gente en el arranque del Torneo Clausura ante Progreso y Nacional.

Sin embargo, presentó el martes la apelación a ese fallo y buscará mitigar la pena.

El presidente Ignacio Ruglio manifestó públicamente que antes de hacer gestiones para cambiar la fecha quiere saber si la apelación prospera y Peñarol puede jugar con gente contra Nacional en el Campeón del Siglo.

Sin embargo, para ganar tiempo, Peñarol ya realizó consultas al Ministerio del Interior para un eventual cambio de fecha, sobre todo porque no hay mucha esperanza de que la apelación prospere ante el Tribunal de Apelaciones.

En el intercambio que se generó en las últimas horas surgió la posibilidad de que el partido se corra para el viernes. Peñarol solicitó jugar por la noche pero se encontró con que el Ministerio solo habilitaría el cambio si se mueve para el viernes en horario diurno.

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, fue consultado acerca de si tuvo algún diálogo con el Ministerio por un eventual cambio de fecha.

"Absolutamente ninguno", contestó en diálogo con 100% Deporte de Sport 890.

"Tenemos comunicación oficial del Ministerio previa y posterior al fallo y era explícita y clara estableciendo que el clásico tenía que jugarse un fin de semana y en horario de la tarde", agregó.

Consultado si está en conocimiento de que Peñarol se mueve ante el Ministerio para adelantar el clásico para el viernes de tarde dijo: "No tengo conocimiento".

"Lo trataríamos con los compañeros de la Mesa, mi postura, absolutamente personal, sin haberlo charlado con mis compañeros, es que el clásico no puede ir un viernes a las 3 de la tarde. Por motivos de interés público, un viernes a las 3 de la tarde, es horario laboral, no va a poder verlo la gente. Si me dicen a las 19 horas es otro cantar, lo trataremos con los compañeros. Se han jugado clásicos un sábado y el martes han habido competencias internacionales. En 2023, se jugó un sábado en el Campeón del Siglo y un martes Nacional jugó por Copa Libertadores en Venezuela", afirmó.

"No significa que los compañeros de la Mesa concuerden conmigo", agregó.

Sus compañeros en la Mesa son Álvaro Sierra, Sebastián Martínez y Guillermo Pena. El 11 de julio de 2023, Peñarol retiró a todos sus representantes de la AUF quitándole la confianza al ejecutivo de Ignacio Alonso y desde entonces no trabaja más en la mesa Bruno Gaiero, por lo que Peñarol no tendrá quién defienda su postura en la Mesa. Tal fue la decisión política adoptada por el presidente Ignacio Ruglio y sostenida en el tiempo.

Lo mismo le pasó la semana pasada en el seno de la Comisión Disciplinaria donde Juan Diego Menghi no participa desde esa fecha y Nacional, como en la Mesa con Puig, tiene a Pablo Barreiro como representante.

No se necesita el visto bueno de Nacional para que opere el cambio

Por último, Rivero expresó que Nacional no tiene incidencia en un posible cambio y que es la Mesa Ejecutiva el órgano que decide: "En este caso no porque las fijaciones las hace la Mesa, para reconsiderarlo no tendríamos que tener el OK, pero ya te adelanté mi posición".