Después de China, ¿será India el nuevo socio comercial clave para Uruguay?

En estos días me encuentro cursando un programa de formación en metodologías centradas en el participante en Harvard Business School, del que participan unos 150 académicos de todo el mundo. En los últimos tiempos, en este tipo de eventos internacionales, la minoría mayor eran de origen chino, sin embargo, me he sorprendido que en esta oportunidad hay una abrumadora mayoría de oriundos de India. Esto, naturalmente demuestra un interés e inversión en formación e investigación, y producción académica.

Los frutos de esa inversión solo comienzan a verse. Aún no hemos visto nada de lo que ocurrirá. Si algún país puede eclipsar el desarrollo de China, no será Estados Unidos, será India.

El despertar demográfico indio

Ya es el país más poblado del mundo. Con 1.450 millones de habitantes en 2024, India superó definitivamente a China como la nación más poblada del planeta. Las proyecciones son contundentes: mientras la población actual de China es de 1.419 millones (2024), se espera que caiga a 1.210 millones (2054) y posteriormente, a 633,37 millones para 2100, la población de India continuará creciendo hasta 2054 y se espera que alcance un pico en la segunda mitad del siglo o más allá de 2100, llegando aproximadamente a 1700,9 millones a principios de los años 2060.

Una demografía creciente y de estructura joven, combinada con inversión en conocimiento, es una fórmula cuasi perfecta para alcanzar desarrollo. El 65% de su población tiene actualmente 35 años o menos, mientras que se anticipa que más de un tercio de los ciudadanos chinos tendrá 65 años o más para 2050. Las altas tasas de adopción digital están agravando aún más el crecimiento económico en el país, especialmente cuando el mundo se vuelve cada vez más dependiente de los servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información.

India en el comercio mundial: un participante cada vez más relevante

India es un participante relevante del comercio mundial. En 2024, las exportaciones de India alcanzaron un total de US$ 442.706 millones, consolidándose como la quinta economía mundial con una expansión del 6,5% anual. Los principales socios comerciales de India reflejan su integración global: Estados Unidos se mantiene como el principal destino con US$ 80.775 millones (18% del total exportado), seguido por Emiratos Árabes Unidos con US$ 37.792 millones y Países Bajos con US$ 24.835 millones.

En importaciones, China lidera con US$ 109.359 millones, seguida por Rusia (US$ 65.727 millones) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 61.015 millones).

Un país que también ha empezado a abrirse al mundo en base a acuerdos. India ha firmado 13 acuerdos de libre comercio y seis acuerdos de comercio preferencial de cobertura limitada con varios países. En 2024 y 2025, India ha sido particularmente activa: el Acuerdo de Libre Comercio India-Reino Unido fue oficialmente firmado y formalizado el 24 de julio de 2025, proyectándose que mejore el comercio bilateral en un estimado de US$ 34 mil millones anuales.

Además, India y el bloque EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) firmaron un Acuerdo de Asociación Comercial y Económica el 10 de marzo de 2024. Asimismo, integra los BRICS, ese grupo con aspiraciones de crear un contrapeso al imperante orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial.

Una oportunidad histórica para Uruguay

Para Uruguay debería ser una de nuestras prioridades en la inserción internacional. Hay mucho en una potencial agenda bilateral en lo que se puede trabajar. Desde lo comercial, inversiones e integración cultural. Los perfiles productivos poseen gran complementariedad.

Si bien en la actualidad, el intercambio no es tan relevante, esto lejos de ser una mala noticia, en clave de futuro, representa una gran oportunidad. Según datos de Uruguay XXI, en 2024 las exportaciones uruguayas a India totalizaron US$ 93 millones, lo que implicó un crecimiento seis veces superior a lo exportado en el período prepandemia. Las importaciones desde India rondaron los US$ 230 millones en 2024.

Las exportaciones uruguayas estuvieron fuertemente concentradas en productos forestales, con la madera y sus derivados representando el 79% del total exportado, seguidos por cebada sin procesar (9%), lana y tejidos (4%), y sustancias químicas (1%).

Por su parte, las importaciones desde India estuvieron lideradas por combustibles minerales (29% del total), vehículos y autopartes (17%) y productos químicos orgánicos (10,9%).

¿Será para nosotros India lo que fue China en los primeros 20 años del siglo XXI? La pregunta no es si India crecerá y se convertirá en una potencia mundial, sino si Uruguay será capaz de posicionarse estratégicamente para capitalizar ese crecimiento. Los indicadores están ahí: demografía joven, inversión en conocimiento, apertura comercial y complementariedad productiva. La ventana de oportunidad está abierta.