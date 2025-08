Lanzamiento de la zafra ovina: una baja en la esquila y los dólares que cada ovino genera por exportaciones

La lana acondicionada con grifa verde obtiene un diferencial de valor en el mercado, pero en los últimos dos o tres años –incluyendo el primer semestre de 2025– los costos del proceso de acondicionamiento no se justificaban para lanas de 28 micras que se negociaban por debajo de US$ 1 por kilo y hasta el rango de US$ 0,50 a US$ 0,60.