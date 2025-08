La primera mirada sobre el mercado ganadero tras el torbellino de aranceles desatado por Trump

La faena de la semana pasada fue la mayor en casi dos meses y el precio de exportación de la carne vacuna se afianza arriba de US$ 5.000 por tonelada, en momentos de incertidumbre creciente por el torbellino arancelario.

La carne brasileña en Estados Unidos pasará a pagar un arancel de 76,4% fuera de cuota, lo que según los exportadores la hace “inviable” y tendrá unas 200 mil toneladas en lo que resta del año para incrementar su presencia en China y otros países a precios muy competitivos que parten de un novillo a US$ 3,50 por kilo.

Los precios propuestos por China para la carne vacuna han bajado, dijo una fuente industrial, pero en Uruguay por ahora no se ven coletazos inmediatos sobre el mercado ganadero.

Novillos, vacas y vaquillonas

El novillo gordo se mueve entre US$ 5 y US$ 5,10 por kilo en cuarta balanza y, si bien se han hecho negocios hasta US$ 5,15 el kilo, es más difícil conseguir los precios de punta que se lograban días atrás.

“Los negocios se siguen concretando más o menos en los valores que veníamos moviéndonos”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

Las plantas que empezaron con novillos de corral están con menos demanda de ganado de pasto.

“Todos los negocios hay que conversarlos y ves a la industria receptiva”, señaló el operador.

La oferta de ganado de pasto sigue siendo poca.

Para la vaca gorda el rango es más amplio, de US$ 4,65 a US$ 4,85 por kilo y algún centavo más si se tiene un camión de vacas pesadas bien terminadas.

Hay “un mercado más que interesante”, dijo Núñez, que destacó el buen nivel de actividad industrial, que la semana pasada faenó 50.931 vacunos, el mayor volumen desde principios de junio y 27% arriba de la semana anterior –que tuvo un día feriado–, superando los volúmenes registrados la misma semana de 2024 y 2023.

Julio cerrará sobre los 200 mil vacunos faenados y en lo que va de año el incremento es de 7%.

El abasto sigue demandante, con algún centavo por debajo de lo que venía proponiendo días atrás.

Para Núñez, “pasada esta cuota, que no va a ser muy larga, los precios van a seguir firmes si no pasa nada raro con Brasil que nos afecte demasiado. Pero diría que este segundo semestre va a ser como el primer semestre, de valores más que interesantes”.

El consignatario observa un mercado firme con la industria queriendo hacerse de los ganados.

“A mí me da la impresión que en agosto el novillo a menos de US$ 5 de piso no va a estar”, estimó.

Precio de exportación: alto y sólido

Por ahora el precio de exportación sigue sólido.

La semana pasada fue de US$ 5.319 por tonelada peso canal para carne vacuna y el promedio móvil de 30 días quedó en US$ 5.005 por tonelada, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de esta semana.

La reposición, por su parte, sigue activa tanto desde los corrales como por los invernadores y la exportación en pie. Hay más demanda que oferta y los precios toman nota de este interés.

En Pantalla Uruguay esta semana los terneros saltaron a US$ 3,12 por kilo –casi 5% arriba del remate anterior– y US$ 580 al bulto, el precio más alto del año, superando a los de zafra y el mayor desde abril de 2022.

Los novillos y las vacas de invernada tuvieron subas destacadas, en un remate muy demandado y con buenos niveles de colocación.

“Si todo sigue igual a partir del 15 de agosto los precios van a seguir más que firmes y la oferta va a ser menor”, consideró Núñez.

Los negocios particulares por vacas de invernada se dan en el eje de US$ 1,95, con poca oferta y los novillos de 250 a 300 kilos para la exportación se mueven entre US$ 2,70 y US$ 2,75.

“Si el clima acompaña”, dijo, “la reposición se va a ir afirmando”.