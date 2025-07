Uruguay atento a las jugadas de Trump y el nuevo orden del mercado mundial de carnes

¿Entra en juego el acuerdo Mercosur Unión Europea?

Entre las victorias que al presidente estadounidense le gusta ostentar podrá colgarse la medalla, tal vez, de haber facilitado la concreción del alguna vez desahuciado Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que para la carne uruguaya se traduciría en un acceso a Europa más amplio y menos costoso.

Estas turbulencias globales empiezan a sentirse en Uruguay, que viene capeando con nota el temporal en un año que tiene al novillo arriba de US$ 5 por kilo, la tonelada exportada promediando US$ 5.000 –alcanzó un pico histórico de casi US$ 6.000 en la última semana-, terneros a más de US$ 560 por cabeza, más faena que el año pasado, un segundo año de buena preñez, clima favorable y una exportación en pie firme a pesar del tiro en el pie.

Un año para encuadrar para la ganadería (excluyendo la variable tipo de cambio) y, aun en el contexto de incertidumbre, con fundamentos positivos hacia adelante.

¿Qué se puede esperar?

“Es un dominó de mercados. Los cambios te pueden beneficiar por un lado y perjudicarte por otro”, describió un trader.

Si Brasil tiene que salir de Estados Unidos dejará huecos para otros proveedores.

La pregunta es cuánta carne más tiene disponible Uruguay para un mercado demandante que este año es el principal comprador con 105 mil toneladas, más de un tercio del total exportado, superando a China.

En el abanico exportador uruguayo hay cortes con destino privilegiado a la Unión Europea y Reino Unido que vienen creciendo 50% en demanda este año, y cortes para China que parece empezar a recuperar la tracción perdida con un incremento de 20% en los últimos tres meses.

“Es acotado el volumen adicional que se puede redireccionar a Estados Unidos, puede haber más elasticidad en materia de precios, ese es el escenario que estamos viendo hacia adelante”, dijo Álvaro Pereira, jefe de Acceso a Mercados del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en Tiempo de Cambio de radio Rural.

También habrá otro escalón arancelario y el piso acaba de subir del 10% al 15%.

En opinión de un operador, “lo lógico es que si Brasil queda inviable, una gran parte lo va a agarrar Oceanía. Y Uruguay y Argentina van a acompañar... y por otro lado Brasil va a corrernos de China”.

Si el volumen que Brasil deja de mandar a EEUU lo redirige a China “podría bajar precios”, comentó un bróker consultado. Algo que ya está ocurriendo.

“China está a la baja desde semana pasada porque Brasil bajó precios”, como efecto directo del ruido arancelario, dijo una fuente de la industria exportadora.

¿Cuotas en China?: la nueva inquietud

A la inédita distorsión arancelaria se agregó en la última semana una nueva inquietud: la investigación de Salvaguarda de China se podría saldar con el establecimiento de un sistema de cuotas de importación para la carne vacuna.

“Si da una cuota general o por país, en cualquier caso es malo, otra variable de incertidumbre”, ilustró un trader local.

Una de las primeras consecuencias del “Día de la Liberación” en abril fue que la carne vacuna estadounidense desapareció de China.

Los embarques cayeron 90% en mayo y fueron parcialmente sustituidos por Australia que en el mismo mes incrementó 55% los envíos, particularmente en el nicho de cortes de terminación a grano de alta calidad.

Tanto ha crecido Australia en el mercado chino que en la última semana de julio ya llegó a su techo de exportaciones con arancel cero y a partir de ahora pagará el 12% hasta fin de año, lo mismo que Uruguay, recortando la brecha de competitividad.

Es esperable que si Brasil tiene que salir del mercado estadounidense por un arancel prohibitivo inunde –más aún– a China de carne brasileña a valores inferiores a los actuales. Y esto dependerá también de la decisión que tome China tras investigar las exportaciones por denuncias de los ganaderos locales, un proceso en el que comparecieron la industria y el gobierno uruguayos.

Pero Brasil también presionará en otros mercados.

Según Globo Rural las multinacionales brasileñas están negociando y cerrando nuevos contratos con compradores como Egipto, Filipinas, Irán y Rusia, a precios más cerca de US$ 4.500 que de US$ 5.000 por tonelada.

Uno más en la cancha: Jair Bolsonaro

Desde la “carta” de Trump a Lula del 9 de julio los importadores estadounidenses solicitaron a las plantas brasileñas que suspendieran la producción de carne que se enviaría a Estados Unidos debido a la incertidumbre.

Si el recargo entra en vigor el 1º de agosto, es probable que se cancelen los contratos.

El sueño americano de Brasil que venía duplicando los embarques a Estados Unidos en 2025 parece hacerse trizas por la amenaza de una medida comercial fuera de todo manual si no se pone fin al juicio por intento de golpe de estado al ex presidente Jair Bolsonaro, amigo personal de Trump.

Los impactos desandan automáticamente la cadena y afectan a todo el ciclo ganadero. En las últimas dos semanas en Brasil el ganado gordo llegó a bajar 10% hasta US$ 3,50, la carne minorista 5% y los futuros del novillo 4%.

En Australia el precio del novillo escaló más de 15% en julio, volvió a acercarse a los US$ 5 por kilo por primera vez desde 2022 y se emparejó con Uruguay que mantiene la firmeza.

“Históricamente hay variaciones en los mercados, pero no de esta forma, esto superó todo. Nadie se lo esperaba. Es muy difícil hacer negocios. Comprás algo hoy, que se produce en agosto, sale en setiembre, llega en octubre y no se sabe ni a qué costo”, relató un trader.

“Nunca visto en décadas esto de despertarse un día y tener aranceles nuevos. Los aranceles se fijan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) con procesos de discusión, aprobaciones legislativas recíprocas. Esto es algo rupturista y nos impide seguir analizando el mundo con las mismas herramientas que teníamos”, dijo Álvaro Pereira.

Las condiciones de Uruguay

El mercado ya venía siendo afectado por la primera andanada tarifaria del 2 de abril que le agregó un arancel de 10% a los principales exportadores en un año récord de importaciones estadounidenses.

Las condiciones para Uruguay en el mercado estadounidense no van a ser las mismas.

Fuentes de la industria en contacto con autoridades del INAC y de Cancillería afirmaron esta semana que no tenían información sobre eventuales negociaciones o conversaciones previas al 1º de agosto.

Trump explicitó que el piso arancelario será de 15% y ya no el 10%, lo que deja a la carne uruguaya pagando un 41,4% fuera de cuota en Estados Unidos, posiblemente el mismo arancel que Argentina y Paraguay, este último un actor cada vez más fuerte en el país del norte.

Tanto Uruguay como Argentina aumentaron 45% sus exportaciones a EEUU en 2025, según cifras de USDA.

Paraguay, que consiguió la habilitación en 2024, creció este año de 2 mil a 30 mil toneladas.

Australia y Nueva Zelanda tienen cuotas más amplias antes de llegar al 41,4% que también les “correspondería”.

La carne de Brasil treparía al 76,4% y perdería la mitad del mercado estadounidense que ha captado calculó esta semana la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA).

La intranquilidad de los importadores estadounidenses se está reflejando en la reducción de negocios desde Uruguay en los últimos meses: los envíos en junio bajaron a 11.030 toneladas desde el récord de 19.662 toneladas en mayo, el primer mes de caída en dos años.

Y la tendencia de julio es volver a bajar.

“Ese 10% no es poca plata, para mayo y principios de junio el precio subió 10% en Estados Unidos pero no lo vimos porque se lo consumió la tarifa y recibimos los mismos precios de antes”, afirmó un operador.

Ese 10% se lo lleva el IRS, la DGI estadounidense.

A poco más de una semana de la entrada en vigor de los aranceles un reporte de Deutsche Bank concluyó que los nuevos costos no están siendo financiados por los socios comerciales, sino por las empresas importadoras estadounidenses, que ven reducidos sus márgenes en un intento por evitar trasladar el aumento a los consumidores.

Demanda cada vez mayor de EEUU

En ese entorno desafiante, la demanda de Estados Unidos no ha parado de subir, tanto como el precio de la carne en el mercado doméstico que subió entre tres y cuatro veces más que la inflación en el último año, y que se ve presionada cada vez más por la escasez de ganado faenable y la prohibición de importar ganado en pie desde México como barrera sanitaria frente a la reaparición de la mosca de la bichera.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) acaba de elevar la previsión anual de importaciones para el resto del en unas 85 mil toneladas, hasta 2,441 millones de toneladas en 2025.

La estimación anual para 2026 fue elevada en 150 mil toneladas, hasta los 2,415 millones de toneladas: casi 5 millones de toneladas en dos años.

Entonces, en el cortísimo plazo –menos de una semana– lo que está por verse es qué sucede con la relación de mercados entre Brasil, Estados Unidos y China, que le acaba de mandar un mensaje a Washington en la forma de suspensión de una exclusión arancelaria (sección 301) que virtualmente incrementa las tasas de importación a 150 productos agrícolas, en el caso de la carne vacuna de entre 32% y 45% en la actualidad a entre 62% y 70%.

Para fin de año la expectativa estará puesta en Europa.

Con el acuerdo Mercosur-UE, para carne bovina hay una eliminación del arancel Hilton de forma inmediata, US$ 12 millones que la aduana europea deja de cobrar, pasaría de un arancel de 20% a 0%.

El acuerdo, a su vez, asigna al Mercosur un cupo de 99.000 toneladas peso canal, que entrará en vigor gradualmente durante cinco años, con un arancel intracuota de 7,5% –si se quiere exportar fuera de cuota los aranceles en Europa llegan a 40%-50%– y a diferencia del Hilton o la cuota 481 no tiene ninguna restricción en cuanto a cómo debe ser alimentado el ganado.

“Estamos entrando con una realidad medioambiental que es positiva”, dijo Álvaro Pereira.

“Hay un activo que quizás no lo habíamos rentabilizado lo suficiente, capaz que se pone en valor ahora”, añadió.

La apertura de nuevos mercados para Uruguay, el de Ucrania incluso para carne con hueso, Malasia y el acuerdo del Mercosur con los países del EFTA (los europeos fuera de la UE) amplían el mapa de posibilidades y, en el caso de Noruega y Suiza se ve mejorado el acceso a países que pagan US$ 12.000 la tonelada.

“Cuando uno pasa raya ve un entorno complejo pero que Uruguay ha ido construyendo muy delicadamente un conjunto de activos intangibles o reputacionales que se van poniendo interesantes en estos momentos”, afirmó el jefe de Acceso a Mercados del instituto cárnico.

Con relaciones armoniosas con China, con la Unión Europea, y una relación de respeto mutuo con Estados Unidos, “creo que es un entorno complejo, pero que Uruguay tiene cartas interesantes para jugar la mano”, reflexionó el funcionario del INAC.