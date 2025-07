Se busca el caballo más veloz en las cuadreras: en marcha el Primer Campeonato Departamental Penca de Baguales

“Es una de las tradiciones más sentidas, sobre todo en el interior, en la campaña, es un lugar de encuentro, para socializar, compartir, saludar, abrazar y divertirse que estamos reivindicando”, explicó el ingeniero agrónomo Eduardo Lena, presidente de la Asociación de Turismo Ecuestre del Uruguay (ATEUR) , cuya base de actividades está en Melo, no obstante es una institución abierta a que se integren amantes del equino que accionan en todo el país.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.29

“Intentamos marchar juntos, coordinados, con la idea de estimular un polo equino importante, el departamento de Cerro Largo está muy deprimido comparado con el resto del país y son necesarias las actividades ecuestres mancomunadas que puedan funcionar como un motorcito que ayude al crecimiento y dinamice el desarrollo del lugar y su gente”, reflexionó.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.40

Desde que el caballo ingresó a la Banda Oriental

Sobre la penca, añadió que es algo que existe “desde los tiempos que ingresaron los caballos a la Banda Oriental, pero en modo campeonato no se conocía, es un formato innovador que lo estamos generando aquí en Cerro Largo”.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.38

Participan caballos revisados en enero, que tenían como condición exigida “que fueran potros caballos de campo, que no hubieran sido manoseados, que no tuvieran comida, que no tuvieran este vínculo estrecho importante con el humano”.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.37

El campeonato lo organiza ATEUR, coordinando con la Federación de Municipios de Cerro Largo, a través de su Comisión de Campeonato, encargada de organizar esta primera Penca de Baguales, “para rescatar y reivindicar una de las tradiciones más lindas y social y económicamente más importantes de la campaña de los últimos, por lo menos, 200 años para acá”.

Embed

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.25

Arbolito, Fraile Muerto, Arévalo, Centurión y Melo

La primera fecha se realizó en marzo (municipio de Arbolito; la segunda en mayo, municipio de Fraile Muerto; la tercera se hará en agosto, en fecha pendiente de fijar, con el municipio de Arévalo (con sede en este caso en la pista El Retorno, sobre la ruta 26, yendo desde Melo a Río Branco); la cuarta se desarrollará en el municipio de Centurión; y la final es probable que tenga como sede el Hipódromo de Melo, coordinando en ese caso con el municipio de Bañado de Medina, “con un premio muy importante”.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.38 (1)

A beneficio de instituciones de acción social

En la tercera fecha será beneficiado un CAIF del barrio Soñora, “un barrio muy deprimido de la ciudad de Melo, que está construyendo el edificio del CAIF y está con un proyecto de sala de sicomotricidad y nosotros queremos apoyar eso”, comentó Lena.

En este campeonato se otorgan puntajes en cada fecha –dos puntos por participar, siete puntos para el primero y cinco para el segundo– que se van acumulando y los 10 mejores tras la cuarta fecha serán los finalistas por el premio mayor.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.35

Hay 27 baguales registrados y chipeados

Al inicio del año, en la revisión de los potros, se registraron y chipearon 27 baguales, procedentes de todas las regiones del departamento.

Fue una selección muy rigurosa e incluso otros 12 fueron descartados, “un caballo que manifestara una ligera sospecha de haber estado comiendo o haber sido manoseado no ingresaba, si había daños en una primera redomoneada, una primera aproximación a la doma, tampoco”, detalló.

Se corre en ternos, en la tercera fecha será una distancia de 375 metros (va aumentando en la medida que pasa el campeonato) y siempre hay al menos cuatro o cinco ternos, con una cantidad de caballos en ternos dependientes de las gateras que haya, por lo cual los ternos pueden ser conformados por cuatro o cinco competidores.

WhatsApp Image 2025-07-21 at 12.04.39

Para el público en general, como esta actividad no posee financiación ni de la intendencia ni de los municipios, ni de ninguna empresa, hay costo en la entrada que es bajo, de modo de generar ingresos que se vuelcan a los premios y a colaborar con instituciones de las distintas comunidades que emprenden proyectos de desarrollo social.