Federación Rural ve al rubro ovino en "decadencia preocupante" y pide política de shock "para no arrepentirse"

Tras lamentar que “ya está en niveles por debajo de lo mínimo necesario para funcionar como tal” , destacó que “requiere urgente una política específica de shock, de estímulos para revertir lo que pasa, al menos pensando con el punto de vista de la Federación Rural: que es un rubro estratégico para el Uruguay y que no lo podemos dejar caer” .

En Uruguay se profundizó la reducción de la majada , con base en datos oficiales. La caída se aceleró. Venía de una baja de 3,35% entre 2022 y 2023 cuando perforó el piso de 6 millones de cabezas para situarse en 5,927 millones. Y el último dato refleja una pérdida de 9% del rodeo ovino: medio millón de animales: cerró el ejercicio 2023-2024 en 5,420 millones. A inicios de la no lejana década de 1990 eran unos 26 millones.

Con el foco en uno de los segmentos productivos de este rubro ganadero, el de la carne ovina , Normey indicó que “está pasando por un buen momento” , viendo lo que sucede con la demanda y precios en los mercados internacionales, pero eso no puede ser bien aprovechado porque “hay una oferta tan escasa a nivel local que ese buen escenario no logra incidir en las cuentas de los productores significativamente”.

También consideró un tema que ha sido mencionado como crítico, el de la correcta disponibilidad de complejos industriales a los cuales remitir la producción: “Eso también genera preocupación, hay una serie de frigoríficos que se dedicaban a los vinos que han atravesado dificultades serias, ahora vemos que estarían retomando la actividad y bueno, necesitamos que eso se acomode”.

Mencionó enseguida que es igualmente trascendente activar la exportación en pie, para que funcione del modo positivo, como en los vacunos, algo que en el caso de los ovinos “nunca se ha logrado encausar, entre otras cosas por la falta de oferta también”.

Como síntesis, pese a algunos obstáculos, por el lado de la carne igual existe “un panorama razonablemente aceptable como para por lo menos mantener cierto nivel de producción”.

Pasando al tema lanas, “el momento sigue siendo complejo”, reflexionó.

Consideró en su análisis que si bien la demanda está “razonablemente activa”, los precios son “muy bajos”, especialmente en el caso de las lanas medias y finas.

“Hoy los productores de lanas finas se encuentran con un producto excepcional en cuanto a su calidad, pero que no está siendo compensado con los precios que merecen, eso es fruto de varias cosas que tienen que ver con la competitividad y un dólar atrasado que le pega muchísimo al rubro lanar”, manifestó.

Recientemente la FR emitió un comunicado, a propósito del valor del dólar, en el que entre otras consideraciones señala que "en los últimos tres años los productores ganaderos asumieron un sobrecosto de US$ 1.000 millones por el manejo discrecional del tipo de cambio nominal".

Otro tema que Normey consideró es el de la política de admisión temporaria de lanas: “Si bien es una política importante para la industria local, debe ser revisada y acomodada para que se devuelva el estímulo a favor de las lanas locales, porque hoy está al revés la situación y eso también termina afectando al rubro fuertemente”.

WhatsApp-Image-2019-07-04-at-16.10.48.webp Reclamos por ovinos muertos tras ataques de perros. Archivo

Abigeato, perros, depredadores y bichera

Las situaciones mencionadas coinciden con una serie de adversidades que no han sido solucionadas, como el abigeato, los perros sueltos, otros depredadores e incluso temas sanitarios, como el de la bichera.

“Todo eso influye para mal, todo eso hace que el interés en el rubro siga cayendo, por eso entendemos, quienes sabemos bien el valor que tiene por muchos factores la oveja, que hay que tomar decisiones para que una producción tan valiosa no desaparezca, para que no llegue un momento en el futuro en el que como país tengamos que arrepentirnos por lo que no se hizo”, expresó.

Consultado sobre la presencia del rubro ovino en el territorio nacional, mencionó como dato varias veces manejado que el 60% de los ganaderos tienen ovejas, aunque por todo lo detallado cada vez tienen menos y por lo tanto ese dato porcentual que debería impactar no lo hace.

“Muchos tienen la mitad de lo que tenían hace pocos años, otros directamente se fueron de la oveja o se quedaron con lo menos posible”, admitió.

El presidente de la FR informó que la gremial tiene a sus delegados trabajando en el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), colaborando inicialmente en estabilizar a una institución muy importante y que tiene una situación muy compleja desde el punto de vista económico: “Eso se viene logrando y a partir de ahí creo que se puede empezar a encaminar una institución que es muy importante para el rubro ovino”.

Normey finalizó su charla con El Observador aludiendo a la relevancia de avanzar en diálogos ya encaminados con jerarcas para que el gobierno, básicamente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), incorpore los temas clave del rubro ovino a las políticas de gobierno.