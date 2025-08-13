Dólar
PEÑAROL

El mensaje que destacó Ignacio Ruglio de un presidente de un club campeón argentino, por el triunfo de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores: "Son leones"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no ocultó su felicidad por el resultado sobre Racing por Copa Libertadores, pero quedó más por la actitud de los futbolistas y destacó un mensaje de los tantos, que recibió de un presidente de un club campeón argentino: "Son leones"

13 de agosto 2025 - 13:44hs
Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol y sus hinchas vivieron este martes una noche muy especial luego de haberle ganado 1-0 a Racing de Avellaneda, nada menos que el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, con un gol de cabeza de David Terans. En la mañana del miércoles, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, compartió un mensaje que le envió su par de Platense de Argentina, que acaba de ganar el Torneo Apertura de ese país.

Ruglio se mostró feliz por varios mensajes recibidos tras la victoria de Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se quedó hasta la hora 2 de la madrugada de este miércoles en el Estadio Campeón del Siglo para acompañar a su par de Racing, Diego Milito, ya que los hinchas argentinos debieron quedarse algunas horas luego de terminado el encuentro debido al operativo de seguridad.

Cabe señalar que, como informó Referí, los carboneros ya percibieron una buena cifra en lo que va de la actual competencia.

Temprano ya en la mañana de este miércoles, Ruglio subió un estado de Whatsapp en el que agradeció todos los mensajes recibidos, y en especial, del presidente de Platense, vigente campeón del Torneo Apertura de Argentina, Sebastián Ordóñez.

"En estas horas he recibido muchísimos mensajes de gente del fútbol de muchos países, mensajes que son mimos al Alma para nuestro Peñarol", comenzó escribiendo el titular carbonero.

Y añadió: "No sabemos qué pasará la semana próxima en Avellaneda y si nos tocará seguir o quedar en el camino, es fútbol y pasa uno solo, pero todos los mensajes tienen un punto en común, todos hacen referencia a la entrega de nuestros jugadores, todos repiten que nuestros jugadores son leones. GRACIAS, gracias por jugar la Libertadores como se juega la Libertadores. Los que amamos estos colores se los agradecemos de corazón".

Y terminó: "Mi Amigo el Seba presidente de Platense (Argentina) envió: "Que equipo con autoridad hermano. Son leones".

Aquí se puede ver su posteo en Whatsapp:

ruglio
El estado de Whatsapp que subi&oacute; Ignacio Ruglio en el que explica lo que le envi&oacute; el presidente de Platense de Argentina, tras el triunfo sobre Racing por Copa Libertadores

El estado de Whatsapp que subió Ignacio Ruglio en el que explica lo que le envió el presidente de Platense de Argentina, tras el triunfo sobre Racing por Copa Libertadores

