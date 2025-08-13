Diego Milito, presidente de Racing, sobre el operativo de seguridad con los hinchas que fueron al Campeón del Siglo: "Esto es una locura; nunca vivimos algo tan semejante"

Diego Milito

Diego Milito, presidente de Racing, habló sobre el protocolo que llevó a cabo el Ministerio del Interior y la Policía con respecto a la salida de los hinchas de la academia del Campeón del Siglo, luego del partido de ida que el equipo de Gustavo Costas perdió 1-0 ante Peñarol por los octavos de final de Copa Libertadores.

Los hinchas de Racing ingresaron al estadio a la hora 16.30, cinco horas antes del encuentro y no les permitieron salir del Campeón del Siglo hasta que la parcialidad local no se retiró totalmente y la zona en los alrededores quedó despejada, con el objetivo de evitar conflictos.

La palabra del presidente de Racing Milito habló con ESPN sobre esta situación, ya que la delegación de Racing no se retiró del estadio hasta que sus hinchas dejaron el estadio: "Es una locura, realmente. Todavía nosotros estamos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha... Nunca vivimos algo semejante", comenzó diciendo.

"Estoy en contacto con el presidente de Peñarol que está tratando de hablar con el Ministerio del Interior, esto es pura y exclusivamente del Ministerio de acá de Uruguay y de la Policía que no liberan la posibilidad de que la gente pueda salir", agregó Milito tras el encuentro y cerca de la 1 de la madrugada.

"Hay parte de la comisión directiva nuestra en la tribuna con familias, así que es realmente una locura lo que estamos viviendo", sentenció el presidente de Racing.