El Independiente del Valle del uruguayo Joaquín Papa clasificó a cuartos de la Copa Libertadores tras vencer a Deportes Tolima: lleva 15 victorias consecutivas

El Independiente del Valle del entrenador uruguayo Joaquín Papa clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 3-1 a Deportes Tolima de Colombia y superarlo 4-1 en el global, en otra marca de una excelente temporada del conjunto ecuatoriano.

Tras ganar 1-0 en la ida en Colombia , Independiente salió a su Estadio Banco Guayaquil con la intención de liquidar la serie y generó varias chances desde el arranque, pero recién pudo destrabar el marcador a los 58 minutos.

Un centro de tiro libre de Junior Sornoza desde la banda derecha terminó en la cabeza de Carlos "Cocoliso" González , que obligó a una atajada del ex Peñarol Neto Volpi. En el rebote apareció solo Daykol Romero , que estampó el 1-0.

A los 70 el propio Romero lanzó un balón en largo desde zona defensiva que dejó a González corriendo en carrera contra el arco colombiano . Tras ganarle la pulseada al último defensor, el paraguayo definió cruzado de zurda y puso un 2-0 que liquidó de forma definitiva la serie.

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Los jugadores de Independiente del Valle celebran el gol de Carlos González contra Deportes Tolima Foto: EFE

Junior Hernández le puso un poco de suspenso al trámite a los 84 minutos, tras aprovechar una mala salida de Independiente y meter un golazo de larga distancia para recortar diferencias, pero en los descuentos Matías Perello puso el 3-1 tras definir una contra encabezada por Ronald Briones.

Con su clasificación a octavos de final, Independiente ya vive su segunda mejor participación en la Copa Libertadores, solo por debajo del subcampeonato que logró en la edición de 2016, cuando cayó con Atlético Nacional. Desde entonces el club ecuatoriano no ha parado de crecer, y tiene en su palmarés dos copas Sudamericana (2019 y 2022) y una Recopa Sudamericana (2023), además de dos ligas de Ecuador (2021 y 2025) y una Copa de ese país (2022).

Este año el equipo de Papa viene encaminado para obtener una tercera liga. Está primero con 67 puntos, con 22 victorias, un empate y tres derrotas, y le saca 23 unidades a Aucas, su escolta. Le quedan cuatro fechas de la fase regular, y luego jugará diez fechas en un grupo con los seis primeros de la tabla para definir al campeón, en el que mantiene los puntos del año.

Los números del DT uruguayo dan que hablar, y su equipo ya lleva 15 victorias consecutivas. No pierde desde el 23 de mayo, cuando cayó 3-2 con Libertad en la liga ecuatoriana, y de ahí en más fueron todos partidos ganados por los dirigidos por Papa, que en cuartos de Libertadores se enfrentarán a Flamengo, el vigente campeón.