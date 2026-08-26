Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa Libertadores: así serán los cruces y las posibles semifinales rumbo a la final en Montevideo

Independiente del Valle de Ecuador venció 3-1 a Deportes Tolima este jueves por la noche y se convirtió en el octavo y último clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores , que comenzarán a jugarse dentro de dos semanas.

Representantes de tres países definirán la mayor competencia a nivel de clubes del fútbol sudamericano. Brasil tendrá cuatro equipos (Corinthians, Flamengo, Fluminense y Palmeiras), Argentina dos (Estudiantes de La Plata y Platense) y Ecuador los dos restantes (Independiente del Valle y Liga de Quito).

Solo dos equipos no tienen en su palmarés la Copa (Platense, que está jugando su primera edición, e Independiente), mientras que entre los ganadores Flamengo y Estudiantes son los que tienen más trofeos, con cuatro cada uno.

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el martes 8 y el jueves 10 de setiembre , con horarios a definir. La vuelta se disputará una semana después, entre el martes 15 y el jueves 17 .

El Platense de Nicolás López se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Coquimbo por penales: el Diente casi lo gana en la hora

El Independiente del Valle del uruguayo Joaquín Papa clasificó a cuartos de la Copa Libertadores tras vencer a Deportes Tolima: lleva 15 victorias consecutivas

Así quedaron los cuatro cruces:

Estudiantes de La Plata vs Corinthians (ida en Argentina, vuelta en Brasil).

(ida en Argentina, vuelta en Brasil). Independiente del Valle vs Flamengo (ida en Ecuador, vuelta en Brasil).

(ida en Ecuador, vuelta en Brasil). Palmeiras vs Liga de Quito (ida en Brasil, vuelta en Ecuador).

(ida en Brasil, vuelta en Ecuador). Fluminense vs Platense (ida en Brasil, vuelta en Argentina).

¡El cuadro de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores quedó definido! #GloriaEterna pic.twitter.com/xSZd7LMulQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 26, 2026

El ganador de la serie entre Estudiantes y Corinthians se enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente del Valle y Flamengo. Del otro lado, quien gane la serie entre Palmeiras y Liga de Quito jugará contra Fluminense o Platense.

La Copa Libertadores se definirá el 28 de noviembre, con el Estadio Centenario de Montevideo como sede de la final única. El monumento histórico del fútbol mundial ya albergó la definición del torneo en 2021, cuando Palmeiras venció 2-1 a Flamengo y obtuvo su tercera copa.