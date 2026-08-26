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Dónde queda la nueva calle María Elena Walsh de Montevideo, al borde del arroyo Miguelete

El tramo, conocido hasta ahora como Avenida Costanera, fue designado y comunicada oficialmente por la Junta Departamental el 20 de agosto a través de la web oficial.

26 de agosto de 2026 8:25 hs
Nace la Rambla María Elena Walsh

Nace la Rambla María Elena Walsh

Una calle de Montevideo llevará desde el nombre de María Elena Walsh, la reconocida escritora, poeta, compositora y cantautora argentina. La denominación fue aprobada por la Junta Departamental de Montevideo y corresponde a una vía ubicada en el barrio Capurro, junto al arroyo Miguelete.

El tramo, conocido hasta ahora como Avenida Costanera, fue designado oficialmente como Rambla María Elena Walsh. La decisión fue comunicada el 20 de agosto a través de la web oficial del organismo local.

¿Dónde queda y cómo es el recorrido de la Rambla María Elena Walsh?

La nueva Rambla María Elena Walsh se extiende junto al curso del arroyo Miguelete y mantiene el trazado de la antigua Avenida Costanera. De acuerdo con la resolución de la Junta Departamental, comienza en Juan María Gutiérrez y continúa en dirección norte hasta Coraceros.

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Su ubicación permite identificarla fácilmente dentro de Capurro, en el oeste de Montevideo.

La denominación surgió dentro del programa Mujeres con Calle, una iniciativa vinculada al nomenclátor montevideano que busca incorporar nombres de mujeres a las trazas y espacios públicos de la ciudad. El expediente que propuso el homenaje a Walsh fue iniciado en 2023 y posteriormente avanzó en la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental.

¿Quién fue María Elena Walsh?

María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y murió el 10 de enero de 2011. Su trayectoria incluyó la poesía, la literatura, la música, el teatro y el periodismo. A los 15 años publicó sus primeros poemas y en 1947 apareció su primer libro, Otoño imperdonable.

Durante la década de 1950 viajó a Europa junto a Leda Valladares, con quien formó el dúo Leda y María. Más adelante desarrolló una extensa producción dirigida al público infantil, con obras como Tutú Marambá, Zoo Loco, El reino del revés, Cuentopos de Gulubú y Dailan Kifki.

María Elena Walsh

María Elena Walsh

También compuso canciones que se incorporaron al repertorio popular regional, entre ellas "Manuelita la tortuga", "El twist del Mono Liso", "Canción para tomar el té", "La vaca estudiosa" y "La reina Batata". Su producción para adultos abordó temas como la memoria, la identidad, la injusticia y la libertad.

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