"Queremos evitar que termine en un acto de violencia": Bianchi sobre mediación del Parlamento en el conflicto pesquero, mientras sindicato pide revocar permisos a empresas

La Comisión de Legislación del Senado recibirá este martes al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines ( Suntma ) para intentar mediar en el conflicto que mantienen con la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) , que tiene parado al sector de la pesca hace más de 70 días , según anunció la senadora blanca Graciela Bianchi .

"A pesar de que no está dentro de las facultades de las comisiones parlamentarias, a propuesta de quien habla, en la sesión pasada, visto la situación de tensión del conflicto, ofrecimos la mediación de la comisión a los efectos de buena voluntad y recibir al sindicato y a la Cámara de la Pesca", expresó Bianchi en una rueda de prensa.

La legisladora adelantó que la Cámara no participará de la comisión , que comenzará sobre las 14:00, porque "para ellos el conflicto está terminado" ya que entienden que hubo una "violación del convenio colectivo", algo que Bianchi comparte ya que "el que se firmó en marzo tenía cláusula de paz" , por lo que se debería haber instalado una mesa de negociación sin detener las actividades.

"Acá lo que se hizo fue bloquear todo el trabajo de la pesca que no solamente perjudica al país, obviamente, sino que perjudica a los armadores uruguayos, a los pesqueros, además, los más chicos, los costeros . Por supuesto que perjudica a los inversores extranjeros que tienen barcos de altura, que no tienen el conflicto pero tienen los barcos parados", criticó la senadora blanca, que recordó que en Uruguay "hay libertad para la sindicalización y libertad de las empresas".

Bianchi afirmó que esta mediación también busca "evitar es que esto termine en un acto de violencia" tras el llamado a trabajadores por parte de la Cámara.

"Es un sindicato muy violento y eso los dirigentes, no todos los trabajadores, lo demostraron en los episodios lamentables de la Plaza Independencia hace unos días, y cuando empiezan a zarpar los barcos pueden producirse hechos de gravedad", agregó.

Tras ello, la legisladora remarcó que "acá la responsabilidad fundamental es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", y relató que cuando el ministro Juan Castillo compareció a la comisión la semana pasada, le dijo que en la cartera "son responsables ante el Parlamento", y que no querían "un ministerio sesgado" o "escorado" porque él "sea miembro del Partido Comunista".

Además, apuntó contra el subsecretario Hugo Barreto por negar que haya existido una "violación del convenio", una posición que entiende es "totalmente errada".

En un nuevo comunicado publicado este martes, la Cámara de Industrias Pesqueras anunció que comenzará en los próximos días la capacitación y selección de trabajadores para el "proceso refundacional de la pesca".

Según CIPU, 7.332 personas se anotaron al llamado laboral de la cámara, de los cuales 351 ya cuentan con libreta de embarque.

La organización afirmó que si bien los inscriptos sin libreta "están dispuestos a trabajar embarcados por la mitad de lo que gana un marinero", aquellos que sean seleccionados "recibirán la capacitación necesaria para embarcar como grumetes", por lo que "su incorporación al trabajo va a llevar un tiempo".

En tanto, aquellos anotados con libreta "participarán en un proceso de verificación de información y documentación", y luego comenzará el proceso de selección, que "se iniciará en los próximos días y que será más rápido".

"En paralelo estamos trabajando en otros aspectos de esta etapa de refundación que incluye coordinar con las autoridades del Poder Ejecutivo y del Parlamento para revisar diversos aspectos de la actividad, para hacerla sustentable y que genere el empleo y los recursos que el país tanto necesita", agregaron desde la Cámara.

CIPU marcó que con este camino buscan "honrar la responsabilidad" que tienen "en la explotación del recurso pesquero, patrimonio del pueblo uruguayo", y "la voluntad de esas más de 7.000 personas que quisieran trabajar en el sector y la de las miles que ya trabajan" allí y los "acompañarán en esta transformación".

Horas antes, Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos del Pit-Cnt, habia afirmado a El Pís que "se pueden generar hechos bastante complicados" por la falta de experiencia de los nuevos anotados. "La Prefectura no debería permitir que embarcase gente sin capacitación. Manejan máquinas, lingas...., hay mucho en juego", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cipu_1983/status/1955268264902131871&partner=&hide_thread=false AVISO A LOS NAVEGANTES 12 AGO 2025. 11:00 hs.

Informamos que a esta hora, contamos con 7.332 postulantes, 351 de los cuales ya tienen libreta de embarque, que se registraron en https://t.co/U4lGXxo5J2 para ser parte de este proceso refundacional de la pesca.

Aclaramos… — CIPU - Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) August 12, 2025

El comunicado llega luego que el presidente del PIT CNT le pidiera el martes al secretario de Presidencia Alejandro "Pacha" Sanchez reconsiderar los permisos de pesca de las empresas ante lo que entienden es una conducta "antisindical". "Estos beneficios deberían estar sujetos a evaluaciones de desempeño que contemplen el cumplimiento de responsabilidades laborales y sociales por parte de las empresas".

"Cabe recordar que este es un sector que se beneficia de diversos apoyos y estímulos estatales, entre los que se destacan subsidios a la seguridad social y mecanismos especiales para la cobertura de costos energéticos, entre otros. Estos beneficios deberían estar sujetos a evaluaciones de desempeño que contemplen el cumplimiento de responsabilidades laborales y sociales por parte de las empresas", dijo Abdala en la carta, y agregó. "En este marco, el PIT-CNT solicita al Poder Ejecutivo que, teniendo en cuenta la situación actual y la conducta empresarial que dificulta el diálogo y la resolución del conflicto, reconsidere el otorgamiento de estos beneficios y, en los casos que corresponda, disponga la revocación de los permisos de pesca".