/ Nacional / PARTIDO NACIONAL

Botana dijo que es "desprolijo" que Cipriani vuelva al Círculo Católico dado que en su gobierno "esa mutualista se vio altamente favorecida"

"Es una de esas cosas que no quedan bien", declaró a El Observador el senador Sergio Botana, tras la contratación del expresidente de ASSE como coordinador asistencial de policlínicos y sanatorio de Círculo Católico

12 de agosto 2025 - 5:00hs
20240514 Senador Sergio Botana
Foto: Leonardo Carreño.

El senador blanco Sergio Botana cuestionó la designación del expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, como nuevo coordinador asistencial para el primer y segundo nivel de atención en policlínicos y santatorios de Montevideo e interior del Círculo Católico.

"Es una de esas cosas que no quedan bien", dijo a El Observador el legislador del Partido Nacional. Antes de asumir en ASSE durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Cipriani fue director técnico del Círculo Católico. El exjerarca renunció al cargo para dedicarse a la campaña y aspiró a candidatearse como intendente de Canelones por la lista 400 de Aire Fresco, pero decidió bajarse de la contienda tras los malos resultados de las elecciones nacionales.

"Si en tu gobierno esa mutualista se vio altamente favorecida con nuevos socios, con nuevo sanatorio, y después vos vas a trabajar ahí… y es doblemente desprolijo porque además ya venía de ahí", continuó Botana respecto a Cipriani.

El senador de Alianza País manifestó que "ya existía el antecedente de Nuri Santana", quien integró la comisión interventora de Casa de Galicia y luego fue nombrada directora técnica del sanatorio que adquirió el Círculo Católico tras la liquidación de la mutualista. Ese movimiento fue especialmente criticado por el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias.

No es la primera vez que Botana arremete contra un supuesto beneficio del Círculo Católico a raíz del cierre de la mutualista gallega. En ocasión de una Asamblea General el período pasado para expedirse sobre el veto de Lacalle Pou a un proyecto de ley para cubrir los créditos laborales con los exfuncionarios de Casa de Galicia, el senador blanco sembró suspicacia en cuanto al crédito exprés que le otorgaron al Circulo Católico para quedarse con el edificio de la otra compañía.

"Como dios no desampara nadie, había alguien que tenía un crédito aprobado en el Banco República. Me hace acordar al señor de la derecha. Hubo alguien que tenía ese crédito por milagro", ironizó, haciendo referencia al caso del polémico remate de los aviones de Pluna en el gobierno de José Mujica.

