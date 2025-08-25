"¡Honor y gloria!": los saludos de políticos por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia

Cada 25 de agosto se celebra la Declaratoria de la Independencia Inés Guimaraens

Este 25 de agosto de 2025 Uruguay celebra el bicentenario por la Declaratoria de la Independencia . Ante esta fecha, políticos de todos los partidos, así como distintos entes, emitieron mensajes en recuerdo por este momento histórico donde el país se independizó de las potencias extranjeras .

Para esta jornada, se prevé la realización de varias actividades , entre ellas el acto oficial en Piedra Alta, con la colocación de una placa conmemorativa por los 200 años .

Además, se llevarán adelante varios eventos especiales como el tradicional desfile cívico-militar o espectáculos por parte de la Sinfónica de Florida y de artistas como Lucía Aramburu y Chacho Ramos .

Desde el gobierno, mediante el Ministerio de Educación y Cultura, recordaron este día y lo ocurrido un 25 de agosto, pero de 1825 .

"La Sala de Representantes de la Provincia Oriental, reunida en la Florida, proclamó la Declaratoria de la Independencia de todo poder extranjero y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata", escribieron.

El 25 de agosto de 1825, la Sala de Representantes de la Provincia Oriental, reunida en la Florida, proclamó la Declaratoria de la Independencia de todo poder extranjero y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Al conmemorarse el Bicentenario de este hecho…



Al conmemorarse el Bicentenario de este hecho… pic.twitter.com/PGba0g24Xi — Ministerio de Educación y Cultura (@MEC_Uruguay) August 25, 2025

En este día especial para el país, varios políticos publicaron mensajes en sus redes sociales en celebración por el bicentenario.

En el gobierno, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, desde temprano festejó esta jornada con un mensaje en sus redes sociales.

"Hace 200 años declaramos la independencia. Hoy, en un mundo complejo y desafiante, los orientales necesitamos estar más unidos que nunca", escribió.

"Sigamos el ejemplo de aquellos asambleístas y miremos para adelante, honrando nuestras mejores tradiciones", agregó.

Hace 200 años declaramos la independencia. Hoy, en un mundo complejo y desafiante, los orientales necesitamos estar más unidos que nunca. Sigamos el ejemplo de aquellos asambleístas y miremos para adelante, honrando nuestras mejores tradiciones.

También desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, fue de los primeros en referirse a esta fecha y destacó que hoy se celebra la "autonomía de nuestro país".

"Un día como hoy hace 200 años, en el Congreso de la Florida, nuestro país declaraba su independencia, proclamando su soberanía y declarándose parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata", escribió.

"Hoy celebramos el bicentenario de la autonomía de nuestro país y seguimos reivindicando la integración de nuestros pueblos libres, orientados por los principios artiguistas de soberanía, justicia e igualdad que nos guiaron desde los orígenes", agregó.

Un día como hoy hace 200 años, en el Congreso de la Florida, nuestro país declaraba su independencia, proclamando su soberanía y declarándose parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Hoy celebramos el bicentenario de la autonomía de nuestro país y seguimos…



Hoy celebramos el bicentenario de la autonomía de nuestro país y seguimos… pic.twitter.com/SxkI1xqnQy — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 25, 2025

Uno de los primeros desde la oposición en recordar esta fecha fue el senador del Partido Nacional, Javier García.

"200 años de nuestra independencia, bicentenario de la libertad. Unidos por el 25 de agosto. ¡Viva la Patria!", escribió en su cuenta de X.

200 años de nuestra independencia, bicentenario de la libertad. Unidos por el 25 de agosto. ¡Viva la Patria!

Quien también celebró esta fecha fue el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que en su cuenta de X destacó que hoy hace 200 años "comenzaba el proceso que culminaría con nuestra Independencia".

"¡Ojalá que hoy los uruguayos sepamos encontrar los caminos para que nuestra bandera siga ondeando en lo más alto! ¡¡Honor y gloria a quienes con su sacrificio nos dieron la libertad!!", sostuvo el dirigente.