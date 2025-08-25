Dólar
/ Nacional / ACTO OFICIAL

Yamandú Orsi encabezará acto oficial en Florida por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia: la agenda completa

El 25 de agosto de 1825 se proclamó la Declaratoria de la Independencia, con lo cual la Provincia Oriental (hoy Uruguay) se independizó de las potencias extranjeras

25 de agosto 2025 - 9:04hs
Orsi participa en acto por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

Intendencia de Florida

Intendencia de Florida

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará este lunes en Florida un acto en conmemoración por la Declaratoria de la Independencia de 1825. Durante la jornada, se producirán además varios actos especiales, como un desfile cívico-militar o un espectáculo de la Sinfónica de Florida.

El acto en Piedra Alta se llevará adelante sobre las 10:00 horas y allí el presidente Orsi, junto al intendente del departamento, Carlos Enciso, colocarán una placa por los 200 años de la independencia.

Se prevé también la presencia de otros dirigentes del gobierno, así como de legisladores del oficialismo, la oposición y distintos expresidentes.

El 25 de agosto de 1825 es una fecha crucial en la historia uruguaya. Ese día, se proclamó la Declaratoria de la Independencia, con lo cual la Provincia Oriental (hoy Uruguay) se independizó de las potencias extranjeras y comenzó a trazar su propio destino como nación.

Este acto supuso la desvinculación de Uruguay tanto de Brasil como de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El proceso de independencia comenzó con el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, el 19 de abril de 1825, liderado por Juan Antonio Lavalleja, quien, tras la lucha contra el ejército brasileño, estableció las bases para la organización de un gobierno provisorio.

Luego, en junio de 1825, se formó el gobierno de la Provincia Oriental en la villa de Florida, dando paso a una serie de actos legislativos que culminaron en la Declaratoria de la Independencia el 25 de agosto de ese mismo año.

Agenda de actividades

07:11 horas - Izado del pabellón nacional.

10:00 horas - Acto en la Piedra Alta. Colocación de placa por los 200 años, presidente Yamandú Orsi e intendente Carlos Enciso.

11:20 horas - Desfile cívico-militar-tradicionalista.

18:22 horas - Arriado del pabellón nacional.

18:45 horas - Inauguración de iluminación inteligente en el puente de la Piedra Alta.

19:00 horas - Inicio de la transmisión especial por Canal 5, TV Ciudad, Antel TV y canal YouTube de Presidencia de la República.

19:15 horas - Sinfónica de Florida.

19:30 horas - Lucía Aramburu.

19:45 horas - Lucía Chappe.

20:00 horas - Gimena González, campeona nacional de malambo.

20:10 horas - Chacho Ramos e invitados.

Yamandú Orsi Declaratoria de la Independencia agenda Uruguay

