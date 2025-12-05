El Color del Año 2026 llega a un smartphone Motorola de edición especial

Motorola y Pantone celebran el Pantone Color of the Year 2026: Cloud Dancer. El tono fue definido como un blanco que “transmite claridad por sobre el desorden”, planteado como respuesta al ritmo digital actual.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El color se describió como “un soplo de aire fresco”, asociado a serenidad y nuevos comienzos, una propuesta que intenta aportar calma frente a la presión constante que generan los flujos de información.

Motorola confirmó que este tono estará presente en un nuevo dispositivo integrado a su línea Lifestyle-Tech , orientada a ofrecer experiencias centradas en simplicidad visual y reducción de estímulos.

CIBERSEGURIDAD Hacker argentino-uruguayo se infiltró entre ciberatacantes de Corea del Norte y expuso cómo tratan de estafar a personas

SEGURIDAD INFORMÁTICA Orsi ordena implementar autenticación multifactor en 120 días a todos los organismos públicos

La marca recordó que su colaboración con Pantone se mantiene desde hace años, con el objetivo de trasladar el Color del Año a equipos que busquen coherencia estética y consistencia en la identidad visual.

Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, afirmó: “Cloud Dancer refleja un nuevo tipo de mentalidad de diseño, que celebra la simplicidad como una fortaleza”, destacando el rol conceptual del color.

Castaño agregó que el tono propone “un reseteo para los sentidos”, una idea que pretende disminuir ruido visual y generar un entorno que favorezca foco y claridad durante el uso cotidiano del dispositivo.

El rol de Swarovski y la llegada del equipo a la región

Motorola detalló que Swarovski se suma a esta edición especial mediante cristales integrados al diseño, un aporte que busca reforzar la noción de artesanía y ampliar la expresión visual del dispositivo.

El nuevo modelo integrará The Brilliant Collection, una selección de equipos centrados en elaboración precisa y estética atemporal, lanzada este año por Motorola en alianza con Swarovski. La empresa señaló que los cristales aportan “un toque etéreo”, un elemento destinado a estimular creatividad y concentración, alineado con la búsqueda de una experiencia asociada a serenidad y balance.

Leatrice Eiseman, del Pantone Color Institute, afirmó que el tono ofrece “una promesa de claridad” en un contexto definido por “cacofonía y caos”, aludiendo a la complejidad sensorial del entorno actual.

Eiseman explicó que Cloud Dancer constituye “una declaración consciente de simplificación”, una tonalidad destinada a favorecer enfoque y disminuir distracciones generadas por factores externos.

Motorola indicó que el dispositivo en el Color del Año 2026 llegará a mercados de América Latina y señaló que la información ampliada podrá consultarse a través del sitio regional de la compañía.