/ Ciencia y Tecnología / REDES SOCIALES

Instagram sabía en 2018 que los desnudos en los DM eran un problema y tardo 6 años en implementar protecciones

"Creo que está bastante claro que se puede enviar contenido problemático en cualquier aplicación de mensajería, ya sea Instagram o cualquier otra", indicó

25 de febrero 2026 - 12:17hs
La red social Instagram presentó una nueva función
La red social Instagram presentó una nueva función

Seis años antes de que Meta incorporara la función que difumina las imágenes de desnudos en los mensajes directos (DM) de sus redes sociales ya surgieron dudas a nivel interno sobre este tipo de contenido, lo que ha llevado a cuestionar a la compañía sobre la demora en su implementación.

Instagram introdujo en abril de 2024 una serie de herramientas destinadas a proteger a los usuarios contra la 'sextorsión' y el grooming' -acoso con fines sexuales de un adulto a un menor- a través del envío de imágenes íntimas en los DM, lo que incluía una función que difuminaba las imágenes en las que se detectaban desnudos, para que fuese el usuario quien eligiera si quería verlas o no.

La preocupación por el envío de este tipo fotografías a través de los mensajes directos es mucho anterior. Según se desprende una declaración recientemente revelada en una demanda federal, una cadena de correos de 2018 con el vicepresidente y director de Seguridad de la Información de Meta, Guy Rosen, ya advertía de que podían ocurrir "cosas horribles".

"Creo que está bastante claro que se puede enviar contenido problemático en cualquier aplicación de mensajería, ya sea Instagram o cualquier otra", declaró recientemente el responsable de Instagram, Adam Mosseri, en el marco de la demanda contra las redes sociales por su potencial diseño adictivo y dañino, y recogen en TechCrunch.

Mosseri, cuestionado por los fiscales que pretendían saber por qué la compañía había tardado tanto tiempo en implementar unas medidas básicas de protección en los mensajes directos, dijo que la compañía intentaba buscar un equilibrio entre el interés en la privacidad de los usuarios y su interés en la seguridad.

Su declaración también desveló los datos de una encuesta hecha a usuarios de entre 13 y 15 años: el 19,2 por ciento reconoció que había visto imágenes de desnudos o sexuales en Instagram que no querían ver, y el 8,4 por ciento que había visto a alguien herirse o amenazar con hacerlo en los últimos siete días de uso de la aplicación.

Esta declaración se enmarca en la demanda que acusa a Meta, entre otras empresas del sector, de diseñar deliberadamente funciones de Instagram y Facebook adictivas para los usuarios, sobre todo los menores de edad, con consecuencias dañinas para su salud mental.

Recientemente, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró ante un jurado en Los Ángeles (Estados Unidos), en el que fue interrogado sobre las funciones diseñadas para sus redes sociales y de su estrategia para atraer usuarios.

El directivo sostuvo que están ideadas para hacer que Instagram sea "útil" y no para aumentar el tiempo de los usuarios en la plataforma deliberadamente, atraer a menores o provocar daños en la salud mental.

Europa Press

Temas:

Instagram

