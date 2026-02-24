Apple Sports llega a Uruguay: Apple amplía la app a 36 países y regiones más

Apple anunció que Apple Sports amplió su disponibilidad: ahora la app está disponible en 36 países y regiones más de América Latina y el Caribe , entre ellos Uruguay .

La empresa define a Apple Sports como una app gratuita para el iPhone que brinda acceso a resultados, estadísticas y más en tiempo real , y fue diseñado para ofrecer “velocidad y simplicidad”.

Entre los países y territorios que se suman, Apple incluyó a Uruguay . En esa misma lista aparecen, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y varias islas del Caribe. La nómina publicada también menciona a Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago. Apple enumera además territorios como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Bermudas.

Como parte de la expansión, Apple señaló que por primera vez en la app se podrán seguir ligas y equipos principales de Sudamérica. En el texto se mencionan la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y la Série A de Brasil . El comunicado también incluye la Primera División de Chile y la Primera A de Colombia . A eso suma la Serie A de Ecuador y la Primera División de Perú , según la información difundida.

Aunque la app se habilita en Uruguay, en la app no aparece la liga uruguaya. Tampoco nombra equipos uruguayos entre las ligas.

Apple describió una experiencia “práctica y sencilla”, con una interfaz diseñada por la compañía. Según el comunicado, los usuarios pueden navegar entre resultados y próximos partidos, y acceder a información como estadísticas de los equipos y detalles de la alineación.

La empresa indicó que la app permite personalizar la experiencia y seguir ligas y equipos favoritos. En la pantalla de inicio, los eventos se organizan por liga y se puede ajustar el orden para que las preferidas aparezcan primero.

Apple afirmó que los equipos marcados como favoritos quedan arriba en la app. El objetivo, según el texto, es dar acceso inmediato a los marcadores y actualizaciones que el usuario considera más relevantes.

Las Actividades en Vivo ofrecen actualizaciones en tiempo real en la pantalla bloqueada del iPhone y el Apple Watch. Apple también indicó que se pueden programar eventos futuros con anticipación.

El comunicado menciona Game Card Sharing para compartir partidos de las ligas disponibles. También señala que los widgets permiten ver resultados y horarios, y que esos widgets pueden consultarse en iPad y Mac.