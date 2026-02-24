Los uruguayos gastan US$ 21 en promedio en jugar videojuegos al mes

Los videojuegos ya mueven en Uruguay cerca de US$ 50 millones al año debido a que lo juegan más de 213.000 usuarios , según la encuesta elaborada por el Grupo Radar en el estudio “Perfil del internauta uruguayo 2025” .

El estudio de Radar, que es revelado en el informe Business Case: sector Videojuegos de Uruguay XXI establece que cerca de un tercio de los jugadores realiza gastos y que el gasto promedio mensual es de US$ 21 , con US$ 30 entre menores de 20 años.

En Uruguay, el 28% de los usuarios de Internet jugó videojuegos online en la última semana, con mayor incidencia en adolescentes (47%) y jóvenes adultos (33%), dice Radar. La identidad gamer no crece al mismo ritmo que la práctica. El texto indica que solo 14% de quienes juegan se autodefinen gamers y estima entre 100.000 y 260.000 gamers, según el criterio utilizado.

El documento también marca diferencias por acceso. Señala que las brechas de género son moderadas, pero que el nivel socioeconómico y la intensidad de uso de Internet “sí son determinantes” para el gaming online.

En preferencias, se observa un patrón por edades. Los juegos de “lógica y agilidad mental” concentran casi el 60% de las menciones, y entre jóvenes aumenta la variedad de géneros como deportes, estrategia, disparos y aventura.

¿Cómo está el desarrollo de videojuegos desde Uruguay?

El desarrollo local se apoya en una trayectoria que se remonta a finales de los 90, cuando surgieron estudios dedicados a juegos casuales y aplicaciones educativas. El documento ubica ese proceso junto a la expansión del software uruguayo, señalado como primer exportador per cápita en Sudamérica.

En 2016 se creó la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI), un hito de institucionalización del sector, que reúne a 15 empresas y a una decena de socios adherentes. A partir de allí, se plantea que el ecosistema ganó representación ante organismos públicos y privados y reforzó su perfil internacional.

En exportaciones, el documento reúne dos mediciones con resultados distintos por año. Newzoo estimó US$ 17 millones en 2017, mientras que un relevamiento interno de CAVI reportó US$ 10 millones exportados en 2023 por empresas asociadas.

La fuente atribuye parte de esa diferencia a la dinámica de lanzamientos. Señala que los valores se relacionan con la salida de nuevas sagas o títulos y que la variabilidad interanual vuelve relevante contar con estudios más sistemáticos.

Según datos del Ministerio de Trabajo, el sector emplea de forma directa a 200 profesionales. En la estructura empresarial, CAVI aparece como principal institución privada que nuclea estudios. El documento indica que la cámara.

Como vitrina del ecosistema, Uruguay XXI impulsa la plataforma Uruguay Video Games. Allí “se encuentran registrados actualmente 56 estudios y 82 videojuegos de autoría nacional en distintas etapas de desarrollo”, según el texto. La mayoría de los desarrollos relevados son para PC (70), seguidos por mobile (25) y consolas (13).

Esta plataforma visibiliza proyectos en desarrollo y se usa para “acceder a publishers y financiamiento”.

Uno de los casos más resonantes del mundo de los videojuegos es el estudio Ironhide, quien ha tenido mucho alcance y premios conquistados. Indica que su saga Kingdom Rush fue descargado “más de 44 millones de veces” y que está disponible en siete idiomas. El texto también menciona el desempeño de Kingdom Rush 5: Alliance. Señala que fue lanzado en julio de 2024 y que recibió el premio a Best Mobile Game 2024 en China Joy, con reconocimientos vinculados a Google Play Pass y ventas en Steam en China.

Otro caso es Pomelo Games, con foco en móviles. El documento afirma que, desde 2013, Bullet Boy, Mars: Mars y Once Upon a Tower superaron “las 10 millones de descargas en conjunto”, y que Outlanders y Outlanders 2 recibieron nominaciones y premios ligados a Apple Arcade y App Store.

En Batovi, el énfasis está en acuerdos de distribución. El texto indica que el estudio desarrolló una relación con Apple para distribuir títulos por App Store y que Charrúa Soccer obtuvo visibilidad al integrar el servicio de suscripción Apple Arcade.

También aparece Entrevero Games, presentado como proveedor para clientes globales y portales de alto tráfico. El documento señala que sus juegos en POKI alcanzan “más de 5 millones de partidas jugadas por mes” y que opera como cooperativa, con miembros socios en partes iguales.

El impacto económico se extiende a encadenamientos con otras industrias creativas. El informe sostiene: “Los videojuegos representan una enorme oportunidad para Uruguay” y los vincula con ilustración, animación, música, audiovisual y publicidad.

En el marco de incentivos, el documento cita al BID. Señala que “en Uruguay, los desarrollos de videojuegos para exportación, que son la mayoría, están libres del impuesto a la renta empresarial y los videojuegos educativos que se consumen en el país están libres del IVA”.

Condiciones para producir en Uruguay

El marco normativo se describe dentro del sector TIC. El documento indica exenciones para productos inscriptos en el Registro de Software del MIEM y una exención para servicios informáticos, con condiciones como emplear recursos humanos calificados y superar el 50% de costos directos en el país.

La articulación público-privada aparece como parte del funcionamiento del sector. El texto lista un abordaje interinstitucional que integra, entre otros, MIEM-Dinatel, MEC-DNC, Uruguay XXI, ACAU, ANTEL y LATU a través de Ingenio.

En financiamiento, se detallan dos instrumentos. El Fondo MIEM-DINATEL asigna un premio de hasta $ 1.200.000 para proyectos que realicen un demo tipo “corte vertical”, y el Fondo ACAU premia seis proyectos con $ 400.000 cada uno para etapas previas a la preproducción.

En formación, el documento describe una oferta universitaria y técnica. Señala que la Universidad ORT es “reconocida como la primera en Latinoamérica en contar con esta especialización”, y lista opciones en Udelar, UCU, UTU, BIOS, GAME DOJO y UTEC.

La agenda de eventos también aparece como soporte del ecosistema. El texto indica que LEVEL UY convoca empresas nacionales y extranjeras cada año desde 2017 y que su Concurso Nacional se desarrolla desde 2008, con premios CONAVI como “mejor videojuego”, “mejor videojuego debut” y “mejor videojuego estudiantil”.

En la agenda de comunidad, el documento menciona jams con presencia local. Cita la Global Game Jam con varias sedes en Uruguay y la Women Game Jam, enfocada en mujeres cis y trans y personas no binarias, como entorno de aprendizaje y construcción de portafolios.

En la proyección internacional, el texto señala participación sostenida en rondas y ferias. Indica presencia anual en Gamescom Latam en San Pablo, la primera delegación en Gamescom Alemania en 2026 y participación en la GDC con stand país y delegación.