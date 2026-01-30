El Real Madrid de Federico Valverde volverá a enfrentarse a Benfica en los playoffs de la Champions League: conocé los ocho cruces

La copa de la Champions League en el sorteo de los playoffs

Este viernes por la mañana se realizó el sorteo de los playoffs de la Champions League , que darán a los ganadores de los ocho cruces un lugar en los octavos de final del torneo. El Real Madrid de Federico Valverde quedó emparejado con el Benfica , club que lo sacó de los clasificados a octavos en la última fecha.

Este miércoles el club portugués fue el verdugo del Madrid con una victoria 4-2 que estuvo cargada de emociones . El equipo dirigido por José Mourinho necesitaba una diferencia de dos goles para clasificar a los playoffs, y la obtuvo en el último suspiro con un gol de su arquero Anatoliy Trubin.

Con este resultado los lusos entraron en el último puesto a los playoffs , y dejaron a los españoles en el noveno lugar , afuera de los ocho clasificados de forma directa a octavos de final.

Benfica's Ukrainian goalkeeper #01 Anatoliy Trubin (C) celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Champions League league phase day 8 football match

En el sorteo la suerte volvió a emparejar a ambos equipos , que se enfrentarán entre el 17 y 18 de febrero para el partido de ida , y entre el 24 y 25 para el de vuelta.

Los cruces de los playoffs de la Champions League

El actual campeón de la Champions, Paris Saint Germain (PSG) se enfrentará al Mónaco en un duelo francés por llegar a octavos.

El vicecampeón Inter, en tanto, jugará contra Bodo/Glimt de Noruega, que entró a los playoffs tras obtener dos sorprendentes victorias ante el Manchester City y el Atlético Madrid en las últimas dos fechas.

El Atleti de José María Giménez, que con la derrota ante los nórdicos perdió su oportunidad de entrar entre los ocho mejores, se enfrentará al Brujas de Bélgica.

La Juventus enfrentará al Galatasaray de Lucas Torreira, mientras que el Atalanta jugará contra el Borussia Dortmund.

Los otros dos cruces serán entre el Newcastle de Inglaterra y el Qarabag de Azerbaiyán, y entre el Bayer Leverkusen y el Olympiakos.

Los ocho clasificados a los octavos de final de la Champions y los posibles cruces entre uruguayos

Los ocho equipos que esperan un rival en los octavos de final del torneo son: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Club y Manchester City.

Si pasa de fase, el Real de Valverde podría enfrentar al Sporting de Maximiliano Araujo o al Manchester City en octavos.

El Atleti de Giménez, en tanto, tendría como posibles rivales al Liverpool o a los Spurs, donde juega Rodrigo Bentancur. Galatasaray, con Torreira, también se cruzará con uno de estos dos equipos ingleses si supera a la Juventus.

En tanto, el Barcelona de Ronald Araujo tiene cuatro posibles rivales en el radar, provenientes de los cruces entre el PSG y el Mónaco, y el Newcastle y Qarabag.