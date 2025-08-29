La Copa AUF Uruguay le pasó factura a un técnico de Primera división tras sufrir un batacazo ante un club de OFI; mirá la decisión de Wanderers

El XI de Wanderers ante Universal de Salto

Montevideo Wanderers confirmó este jueves a la noche que el entrenador Alejandro Apud no seguirá en su cargo , luego de una serie de malos resultados que tuvo este miércoles una derrota por la Copa AUF Uruguay ante un equipo amateur de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

“Informamos que el cuerpo técnico comandado por Alejandro Apud no continuará a cargo del club”, señalaron desde los bohemios. “Agradecemos a Alejandro, Chino, Sergio y Fede por el tiempo, compromiso y dedicación hacia Wanderers, deseándoles éxitos en sus futuros desafíos”.

Informamos que el cuerpo técnico comandado por Alejandro Apud no continuará a cargo del club. Agradecemos a Alejandro, Chino, Sergio y Fede por el tiempo, compromiso y dedicación hacia Wanderers, deseándoles éxitos en sus futuros desafíos. pic.twitter.com/ZwzpxmB0lO

La salida de Apud y su cuerpo técnico se da luego de perder por 2-0 el pasado martes ante Universal de Salto , partido jugado en el estadio salteño Vispo Mari.

El equipo campeón de la Copa de Clubes de OFI sorprendió a Wanderers, que jugó con un equipo alternativo con algunos habituales titulares, y le ganó de local, para dar el principal batacazo en la actual edición del torneo y en su corta historia.

Tras la derrota, sumada al mal arranque del equipo en el Torneo Clausura, la directiva bohemia decidió cesar a Apud y su cuerpo técnico que había llegado en el mes de mayo.

En el Clausura, tras las primeras cuatro fechas, Wanderers suma un solo punto y se ubica 14° en la tabla, con las mismas unidades que Plaza y River Plate.

El bohemio debutó con derrota ante Racing, empató ante Plaza 0-0, y luego perdió ante Liverpool y Juventud de Las Piedras.

A eso se le sumó la caída ante Universal de Salto, que fue la gota que rebalsó el vaso y terminó con el ciclo de Apud en los bohemios, quien dirigió un total de 13 partidos con cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, con un promedio de 1,23 puntos por partido.

Cuatro técnicos en el año y la vuelta de un histórico

Wanderers ha tenido tres técnicos en la temporada y se prepara para recibir a su cuarto entrenador.

Wanderers Peñarol campeonato clausura 2024/ Antonio Pacheco Foto: Leonardo Carreño

El club bohemio comenzó el año con Antonio Pacheco, quien venía en el cargo desde el año pasado.

Pero en marzo fue cesado y en su lugar estuvo Juan Manuel Martínez, como DT interino que dirigió 10 partidos.

20250426 Juan Manuel Martínez Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Juan Manuel Martínez Foto: Leonardo Carreño

En mayo, hubo un nuevo cambio de entrenador con la llegada de Apud.

000_96663X.webp Daniel Carreño, entrenador de Wanderers Aizar Raldes / AFP

Y ahora Wanderers se prepara para la llegada de su cuarto DT: el nombre que suena es el de Daniel Carreño, histórico entrenador del club.