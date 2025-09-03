Dólar
/ Nacional / PROYECTO

Ministro de Ambiente irá a Casupá este jueves: prevé reunirse con vecinos y escuchar planteos sobre la construcción de la represa

Edgardo Ortuño viajará a Florida en medio de la discusión acerca de la construcción de una represa en la zona

3 de septiembre 2025 - 15:43hs
Edgardo Ortuño

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, irá este jueves a Casupá, la localidad de Florida donde el gobierno de Yamandú Orsi pretende construir una represa para mejorar la situación del agua potable de la zona metropolitana.

Según confirmó El Observador con fuentes de Ambiente, Ortuño tendrá varias reuniones y encuentros en la tarde. El objetivo es escuchar a los vecinos de la localidad floridense así como también comisiones que están expectantes tras el anuncio del gobierno.

La agenda incluye encuentros con vecinos que están a favor y en contra, pero también con el alcalde Luis Oliva y concejales locales. También habrá una conferencia y una asamblea.

La posibilidad de construir una represa en Casupá viene manejándose hace años por el Poder Ejecutivo. La obra fue uno de los compromisos de Orsi en campaña y fue ratificada por el oficialismo en la renegociación del contrato de Arazatí.

El acuerdo al que llegó el gobierno con el consorcio supuso la no construcción de esa planta potabilizadora en San José y en su lugar el desarrollo de una nueva planta en Aguas Corrientes. También una potabilizadora en Solís Chico y un pequeño embalse.

En paralelo a estas obras –que serán realizada por el consorcio privado– el Poder Ejecutivo dispuso avanzar con la construcción de Casupá, que había quedado en stand by durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Recientemente OSE lanzó la convocatoria a empresas interesadas en participar de la licitación y realizar la obra. El Poder Ejecutivo estima que saldrá unos US$ 130 millones (incluidas las expropiaciones). Tendrá una capacidad de embalsar de 118 millones de metros cúbicos, que se sumarán al sistema metropolitano.

Tras el anuncio del gobierno, varios vecinos comenzaron a manifestarse en contra señalando que se verán afectados y que la obra tiene riesgos ambientales que el gobierno deberá contemplar. En esa línea también se ha expresado la oposición, que incluso realizó una interpelación a Ortuño en la Cámara de Diputados, que finalizó con una moción que ni respaldo ni rechazó sus explicaciones.

