Sandra Fleitas será la fiscal que reexaminará si hubo irregularidades en la investigación contra Martín Mutio

La fiscal de de Delitos Económicos Sandra Fleitas será quien reexamine las presuntas irregularidades en el caso que Martín Mutio fue condenado por narcotráfico .

A partir de hoy, Fleitas tendrá 20 días para determinar si se archiva este pedido de reexamen , según confirmó el abogado defensor Juan Raúl Williman a El Observador.

Dos viernes atrás, la Justicia había hecho lugar al pedido de la defensa de Mutio para que se reexaminara la investigación que llevó adelante la hoy fiscal de Corte Mónica Ferrero por "irregularidades graves".

JUSTICIA La Justicia hizo lugar a que otro fiscal reexamine la denuncia de Martín Mutio por irregularidades en su causa

Fruto de esta investigación, Mutio fue condenado a 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo . El condenado siguió la audiencia de forma virtual desde la Unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio del exComcar, en Santiago Vázquez.

Esta denuncia de reexamen primero había sido presentada en abril de este año, pero en setiembre el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó el reclamo.

La decisión de Rodríguez de archivar la denuncia se basó en que entendía que en esa instancia no se ameritaba el "diligenciamiento de evidencias útiles". El fiscal también había considerado que la valoración de esa evidencia había sido apreciada por "órganos jurisdiccionales con todas las garantías", tanto que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena a 15 años de prisión.

Con la nueva decisión judicial, entonces, Fleitas analizará si es procedente la denuncia de Mutio por presuntas irregularidades.

Tras la audiencia en que se concedió el reexamen, Williman afirmó que hay una "indagatoria útil" de hechos con apariencia delictiva, en este caso respecto a las presuntas irregularidades cometidas durante la investigación.

Para Williman, el fiscal Rodríguez archivó de forma previa la denuncia porque entendió que, en todo caso, la defensa debía presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el abogado argumentó que eso es otra vía distinta que no excluye esta otra.

"Nosotros entendemos que va a haber el camino del recurso de revisión, como recurso extraordinario, ante la Suprema Corte de Justicia, pero eso no enerva que, además, si nosotros creemos que hay declaraciones que pueden ser falsas o ocultamiento de determinadas evidencias o lo que fuera, además implique la investigación correspondiente en sede penal", explicó.

El defensor afirmó que "no se presentaron pruebas en la audiencia" debido a que allí "es un tema de oralidad argumentativa".

"Si se presentaron muchas pruebas en sede de Fiscalía", dijo Williman, entre ellas "se presentaron correos electrónicos, informes y otras evidencias".

Por ejemplo, denunció que hubo "diferencias entre peso bruto y peso neto (de soja dentro de los contenedores), planos de estiba que no aparecían y un expediente que vino de Aduana con cuatro fojas menos, entre otras cosas".

Sandra Fleitas: la fiscal que investigó a Orsi por una denuncia falsa y que indaga el caso del Hospital Policial

20240506 Fiscal Sandra Fleitas, caso por la denuncia falsa (6).jpg Foto: Inés Guimaraens

La fiscal ya tuvo otros casos resonantes en la opinión pública, como cuando investigó Yamandú Orsi tras una denuncia falsa de la exmilitante del Partido Nacional Romina Celeste en la que inventó que el hoy presidente había agredido a otra mujer trans.

También Fleitas lidera la investigación contra el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, a quien logró imputar por fraude y utilización indebida de información privilegia por uso irregular de un civil del Hospital Policial.

Recientemente, la fiscal pidió abstenerse de investigar la denuncia del Estado uruguayo contra el astillero español Cardama. Fleitas pidió ampararse en el "derecho de abstención" y el caso se le asignó al fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, Alejandro Machado.

El caso de Martín Mutio

1697140810469.webp Martín Mutio Captura Youtube

Este caso tuvo giros significativos, ya que en agosto de 2022 la jueza Adriana Chamsarián lo absolvió argumentando la falta de una “prueba básica” clave. En su fallo, la jueza destacó una deficiencia en la acusación al no presentar pruebas científicas concluyentes que confirmaran que la sustancia incautada era cocaína. Esto se debió a que el informe desde Alemania, que certificaba que la “sustancia blanca” era efectivamente cocaína, no llegó en tiempo y forma.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena a Mutio por el envío de un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo y además de condenarlo por narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real, le imputó un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.

Finalmente, la SCJ ratificó el fallo. Las 4,5 toneladas de cocaína tenían como destino final Bélgica, pero fueron incautadas en una escala en Hamburgo (Alemania) el 14 de junio de 2019. El cargamento iba escondido en 211 bolsos deportivos que estaban en un contenedor con soja que había exportado Mutio.

La sentencia de 140 páginas, la Corte sostuvo que "la suma de indicios se vuelve piedra angular para cimentar la condena" que había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones y concluyó que la prueba recabada por la fiscal del caso Mónica Ferrero "es inobjetable".

Mutio está encarcelado en la Unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio del exComcar, en Santiago Vázquez, luego de conseguir ser trasladado del Penal de Libertad.