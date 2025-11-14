Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

La Justicia hizo lugar a que otro fiscal reexamine la denuncia de Martín Mutio por irregularidades en su causa

Mutio recibió una condena –que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia– de 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo

14 de noviembre 2025 - 17:02hs
Martín Mutio asistió a la audiencia vía Zoom&nbsp;

Martín Mutio asistió a la audiencia vía Zoom 

Foto: Gervasio Schusman

La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa de Martín Mutio, condenado a 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, de que otro fiscal reexamine si la investigación que llevó adelante Mónica Ferrero tuvo "irregularidades graves".

Esta denuncia había sido presentada en abril de este año, pero en setiembre el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó el reclamo.

La decisión de Rodríguez de archivar la denuncia se basó en que entendía que en esa instancia no se ameritaba el "diligenciamiento de evidencias útiles". El fiscal también había considerado que la valoración de esa evidencia había sido apreciada por "órganos jurisdiccionales con todas las garantías", tanto que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena a 15 años de prisión.

Con la nueva decisión judicial, entonces, otro fiscal analizará si es procedente la denuncia de Mutio contra Ferrero y otros funcionarios públicos.

Según el abogado de Mutio, Juan Raúl Williman, el planteo de la defensa es que todavía hay una "indagatoria útil" de hechos con apariencia delictiva, en este caso respecto a las presuntas irregularidades cometidas durante la investigación.

Para Williman, el fiscal Rodríguez archivó de forma previa la denuncia porque entendió que, en todo caso, la defensa debía presentar un recurso ante la SCJ. Sin embargo, el abogado argumentó que eso es otra vía distinta que no excluye esta otra.

"Nosotros entendemos que va a haber el camino del recurso de revisión, como recurso extraordinario, ante la Suprema Corte de Justicia, pero eso no enerva que, además, si nosotros creemos que hay declaraciones que pueden ser falsas o ocultamiento de determinadas evidencias o lo que fuera, además implique la investigación correspondiente en sede penal", explicó.

El nuevo fiscal que tome la denuncia tendrá 20 días para definir si archiva o dispone una investigación sobre las supuestas irregularidades denunciadas.

