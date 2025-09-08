Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

IM anunció cortes y desvíos en el tránsito por obras que demandarán unos dos meses: ómnibus cambian recorrido

Además, la comuna capitalina agregó una fase de giro en uno de los semáforos de la zona y aplicó un flechamiento provisorio

8 de septiembre 2025 - 9:04hs
Archivo.&nbsp;

Archivo. 

Leonardo Carreño

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó una nueva etapa de obras en la avenida Don Pedro de Mendoza, en el marco del plan Montevideo se adelanta. Los trabajos abarcarán el tramo comprendido entre Carlos A. López y Avenida de las Instrucciones y tendrán una duración estimada de dos meses, durante los cuales regirán cortes de tránsito, desvíos y cambios en los recorridos de los ómnibus.

La obra será ejecutada por la empresa R y K con fondos propios de la comuna. El proyecto incluye la demolición del pavimento existente, la construcción de bocas de tormenta y conexiones pluviales, la reconstrucción de calzada y cordones, así como la creación de accesos vehiculares y veredas peatonales.

Cambios en la circulación

Durante el período de obra se aplicarán desvíos tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Más noticias
Policía. (Archivo)
HOMICIDIO

Asesinaron a balazos a un hombre en Bella Vista: detuvieron a dos jóvenes que estaban armados cerca del cuerpo

Ballena muerta encontrada en una playa de San José
KIYÚ

Encontraron a una ballena muerta varada en una playa de San José: la enterrarán para evitar que explote

  • Para el tránsito al norte: Mendoza → Carlos A. López al oeste → Instrucciones al norte → Mendoza al norte.

  • Para el tránsito al sur: Mendoza → Instrucciones al sur → San Martín → Capitán Lacosta → Mendoza.

La Intendencia agregó una fase de giro en el semáforo de Mendoza e Instrucciones, que permitirá doblar a la izquierda a quienes circulen por Instrucciones hacia afuera. Además, Carlos A. López quedará flechada en sentido este-oeste desde Mendoza hacia Instrucciones.

Desvíos en el transporte público

Las líneas de ómnibus también tendrán modificaciones en su recorrido:

  • 71, 330 y 456: desviarán por Mendoza – Carlos A. López – Instrucciones.

  • 175 (hacia Las Piedras): Mendoza – Carlos A. López – Instrucciones – Cno. Al Paso del Andaluz – Mendoza.

  • 175 (hacia el Centro): Mendoza – Instrucciones – San Martín – Capitán Lacosta – Mendoza.

  • 149 (hacia Manga): Instrucciones – Carlos A. López.

  • 149 (desde Manga): Carlos A. López – Instrucciones.

Se suspenderán las paradas de Mendoza entre Carlos A. López e Instrucciones (saliente) y Mendoza entre Instrucciones y Capitán Lacosta (hacia el Centro). Las paradas provisorias estarán en Carlos A. López e Instrucciones (línea 149) y en Mendoza y Capitán Lacosta, senda al Centro.

Antecedentes de la obra

Entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 se había realizado la repavimentación de la avenida entre Instrucciones y Teniente Rinaldi, con ensanche en pavimento de hormigón e instalación de sendas peatonales. Esa etapa benefició a los barrios Manga, Casavalle y Piedras Blancas, por donde circulan en promedio 16.618 vehículos diarios.

Las obras mejoraron la conectividad urbana, incrementaron la seguridad para vehículos y peatones, incorporaron veredas de hormigón con rampas de accesibilidad, y sumaron dos cruces semafóricos con tres fases en las esquinas de Capitán Tula y Domingo Arena. También se construyeron colectores de drenaje pluvial y bocas de tormenta para captar aguas de lluvia.

Temas:

cortes y desvíos Intendencia de Montevideo ómnibus

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos