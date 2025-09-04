Dólar
RURAL DEL PRADO

Expo Rural del Prado 2025: Intendencia de Montevideo comunicó los cortes y desvíos del tránsito

La edición 120° del popular evento generará modificaciones en el transporte los próximos dos fines de semana

4 de septiembre 2025 - 7:38hs
Expo Rural del Prado 2025
Foto: Leonardo Carreño

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó cuáles serán los cortes y desvíos del tránsito para los próximos días, cuando transcurrirá la Expo Rural del Prado 2025.

La edición 120° del popular evento generará modificaciones en el transporte los días sábado 6, domingo 7, sábado 13 y domingo 14 de setiembre a partir de la 12:00.

Esto incluye cortes de tránsito, flechamientos de calles y desvíos de varias líneas de transporte urbano que modificarán su recorrido para acercar al público al predio.

Cortes y flechamientos de calles por la Expo Rural del Prado 2025

Expo Rural del Prado 2025
La intendencia realizará cortes de calle en las intersecciones:

  • Av. Buschental y Lucas Obes
  • Av. Buschental y Delmira Agustini
  • Atilio Pelossi y Hugo Balzo y Atilio Pelossi y Av. 19 de Abril

Además, mientras dura la exposición, se flecharán las calles:

  • Lozano de Adolfo Berro a Av. Agraciada
  • Irigoitía de Av. Buschental a Av. 19 de abril
  • Gaetán de Av. 19 de abril a Av. Buschental

La Unidad de Cuidadores de Vehículos de la IM dispondrá la presencia de cuidadores de vehículos ya registrados en la comuna (identificados con chalecos y carné) en los alrededores del predio de la Rural, del sábado 6 al domingo 14 de setiembre, de 10:00 a 20:00.

Líneas de ómnibus por la Expo Rural del Prado 2025

STM, ómnibus Montevideo.jpg

A partir de la hora 12:00 varias líneas de transporte modificarán su recorrido los fines de semana, los días sábado 6, domingo 7, sábado 13 y domingo 14 de setiembre. Sin embargo, durante los días hábiles las líneas continuarán con su ruta habitual.

Las líneas que acercarán a la ciudadanía a la expo:

Líneas 125, 127, 128, 130, 137, G, 409, 427, 494, 546, 370

Hacia afuera: Av. Agraciada, J. C. Blanco, Lucas Obes, Lozano, Av. Agraciada.

Al Centro: Av. Agraciada, Buschental, Lucas Obes, Av. 19 de Abril, Av. Agraciada a ruta (desvío alternativo: Lucas Obes, J. C.Blanco, Av. Agraciada a ruta).

Líneas 17 y 76

Hacia afuera: Lozano, Av. Agraciada, Capurro.

Al Centro: Av. Agraciada, Félix Olmedo, Buschental, Lucas Obes, 19 de Abril a ruta (desvío alternativo: Lucas Obes, J. C. Blanco, Av. Agraciada a ruta).

Líneas 306, 181, 183, 526, 582 (ambos sentidos)

Av. Luis A. de Herrera, Hugo Balzo, Pelossi, Buschental, Av. L. A. de Herrera.

Líneas L28

Av. Agraciada, J. C. Blanco, Lucas Obes, Av. Agraciada a ruta.

Como paradas provisorias se utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío y también habrá parada provisoria en Pelossi y Av. Buschental.

Expo Rural Rural del Prado Intendencia de Montevideo cortes de tránsito

